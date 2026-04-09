Economía
El Port de Tarragona reanuda las obras de la rotonda de acceso a la ZAL por la C-21-B
Las obras cuentan con una inversión de 3,5 millones de euros y están licitadas por la Generalitat
ZAL PORT | Los mercados asiático y sudamericano se fijan en el Port de Tarragona para futuras inversiones estratégicas
OBRAS | El Govern licita la conexión entre la C-31b y la ZAL del Port de Tarragona
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Port de Tarragona ha reanudado esta semana los trabajos del último de los accesos previstos en el recinto, la rotonda que enlaza con la autovía C-31-B, la autovía entre Tarragona y Salou, a la altura de las instalaciones de Dow, informa la infraestructura portuaria en un comunicado este jueves.
Las obras, que suponen una inversión de 3,5 millones de euros, están licitadas por Infraestructuras CAT (Generalitat), que es el titular de la vía afectada, están financiadas por la Autoridad Portuaria y las ejecuta la empresa Tecnologia de Firmes.
Con esta rotonda, "la ZAL aumentará su conectividad con la red de carreteras y sumará un acceso alternativo desde la parte norte del recinto" y se prevé que los trabajos finalicen durante el primer semestre de 2027.
La nueva rotonda tendrá un diámetro exterior de 96 metros y se ubicará en el cruce entre la C-31B, la TV-3146 y el nuevo acceso a la ZAL, facilitando de esta forma la entrada de todo tipo de vehículos, especialmente camiones, hacia las empresas logísticas que en un futuro se implantarán en la zona.
Además, también se construirán los ramales de conexión de la rotonda con las vías así como tareas complementarias como la creación de los elementos de drenaje, señalización, balizamiento y alumbrado.
- Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
- El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
- Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón