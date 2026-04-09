El impulso a la oferta de cursos de catalán para adultos en Tarragona llega a nuevos públicos: "Me daba vergüenza no entender el idioma"

“Aprendo catalán porque me quiero comunicar mejor en mi trabajo y para poder ayudar a mi hijo con los deberes. No podía ser que trabajara de cara al público y no supiera catalán". A Sanaa Dob ese impulso le cambió la rutina: lo que empezó como una incomodidad cotidiana se ha convertido en una herramienta para acompañar a su hijo, relacionarse con su entorno y sentirse parte de la ciudad. De origen marroquí y vecina de Tarragona desde hace más de una década, Dob lo resume en algo más que un aprendizaje lingüístico: la lengua como llave de integración real.

Su caso no es aislado. En Tarragona, los cursos gratuitos de catalán para adultos —como Sanaa Dob— viven un auge sin precedentes, impulsados por la demanda de personas recién llegadas que buscan dar ese mismo paso. Programas como los del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) o la Oficat TGN, en los que ha resultado imprescindible el plan de choque de la Generalitat el año pasado, han tenido que ampliarse para absorber el interés creciente, hasta el punto de tejer una red de colaboraciones con entidades locales. Aprender catalán ya no es solo una opción formativa: se ha convertido en una puerta de acceso a la vida social, laboral y comunitaria de la ciudad.

El caso de Sanaa

Sanaa Dob vive con su hijo de 11 años en la Part Baixa de Tarragona, y estudia catalán desde el pasado mes de octubre. Como alumna, ha pasado dos trimestres en el Oficat TGN y el CPNL y ahora asegura con orgullo poseer el nivel A2 del idioma. La conversación con EL PERIÓDICO se desarrolla prácticamente entera en catalán, algo con lo que hace unos meses no podía ni soñar: "Empecé a aprender el catalán por curiosidad personal, me gusta como suena pero sobre todo porque me quiero comunicar con mis amigos en su idioma y ayudar a mi hijo a hacer los deberes". Dob cree que aprender la lengua del país donde se reside es importante a nivel laboral y familiar, pero que "forma parte de la integración en Catalunya": "Soy marroquina pero en Tarragona me siento como en casa gracias al idioma, para mí esto es clave".

En Catalunya ha trabajado de cocinera y, hasta hace poco, de conserje en el Conservatori de Tarragona. Tiene una licenciatura en Derecho realizada en Marruecos que ahora quiere validar en Catalunya para llegar a ser abogada, algo que, asegura, será más fácil si domina el catalán: "Si aprendo el idioma es para mejorar a nivel laboral, esto me abrirá puertas y podré conseguir mejores ofertas", mientras reconoce que, en su etapa de cara al público, "me daba vergüenza que la gente se dirigiera a mí en un idioma que yo no podía entender”. En cuanto a su hijo, de quién reconoce que habla mejor el idioma al haber sido escolarizado en catalán, Sanaa Dob quiere poder realizar las reuniones con la tutora en la misma lengua y agradece la predisposición de la gente: "Yo me pensaba que se reirían de mí, pero en realidad me ayudan y me invitan a practicar".

Ella, que habla árabe, francés y castellano, asegura que para aprender un nuevo idioma "hay que poner de tu parte" y que ella lo hace con la televisión y las redes sociales, en las que encuentra mucho contenido en catalán. Sigue perfiles y escucha pódcasts de la lengua, y señala que el mejor puesto para practicarlo es en la calle, "en las paradas del mercado o con las etiquetas del supermercado".

Una red creciente

De hecho, Dob empieza a dominar el catalán gracias a los cursos gratuitos para adultos, que recomienda "a todo el mundo que quiera empezar". Organismos oficiales como el CPNL o la Oficat vertebran una red de espacios, aulas y maestros con los que la administración quiere llegar a los neófitos del catalán, en especial, a aquellos ciudadanos recién llegados.

El Consorci de Tarragona integra 11 servicios, entre comarcales y municipales, y el año pasado se atendieron a casi 6.000 personas, en parte gracias al impulso del Departament de Política Lingüística de la Generalitat, que permitió ampliar un 27% las plazas. Laura Giné, directora del CPNL en Tarragona, explica que "allí donde no llegan los cursos, nos hemos puesto las pilas para trabajar en red con otras entidades, a las que asesoramos, acompañamos y certificamos" para extender el radio de influencia de los cursos.

La Oficat, la oficina municipal del catalán, nació en octubre de 2024 por un pacto entre el Gobierno local, del PSC, y Junts, y ha contado cada año con una partida económica cada vez mayor en los presupuestos tarraconenses. El coordinador del organismo, Bartomeu Navarro, señala que el principal objetivo es "reforzar el sistema de acogida" para llenar un vacío que existía en la ciudad, en la que muchos inmigrantes que querían aprender catalán no podían hacerlo por falta de plazas. Por eso, la Oficat actúa especialmente en centros cívicos y escuelas de los barrios de Ponent de Tarragona, en horarios adaptados a las realidades laborales y familiares.

Las cifras son claras en este sentido: según la última Encuesta de usos lingüísticos publicada en 2025, en el Camp de Tarragona, se ha pasado de un 54,4% de personas que usaban el catalán como lengua habitual en 2003, a un 37,9% en 2023. En este sentido, la aparición reciente de la Oficat y el incremento de cursos y horarios del CPNL son acciones en la línea de revertir la situación regresiva del catalán en las calles.

Navarro y Giné coinciden en remarcar los objetivos básicos de la administración en materia de política lingüística: ampliar los cursos para hacer frente a la demanda creciente, evitar que los alumnos dejen los cursos a medias y alargar el proceso de integración haciendo que el catalán sea necesario en el día a día. La valoración que realizan es positiva: "Lo que hacemos es muy necesario porque queremos ampliar la cifra de hablantes activos del catalán y facilitar el uso del idioma, que la lengua no se quede en el aula", resume Giné. Navarro, por su parte, lamenta que "la sociedad no lo pone fácil" porque lo más habitual es "ver una persona que viene de fuera y dirigirse a ella en castellano". "Debemos cambiar la percepción", asegura.