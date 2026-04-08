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Muere un motorista en un accidente en la N-340 entre La Canonja y Tarragona

Se han activado dos dotaciones de los bomberos, siete patrullas de Mossos y varias unidades del SEM

Punto del accidente mortal entre una moto y un coche, este miércoles a primera hora, en el término municipal de La Canonja (Tarragonès).

Punto del accidente mortal entre una moto y un coche, este miércoles a primera hora, en el término municipal de La Canonja (Tarragonès). / ACN

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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Un motorista ha muerto en un accidente este miércoles a primera hora de la mañana en el cruce de la carretera N-340 y la TV-3145 en el término municipal de La Canonja (Tarragonès), a muy pocos kilómetros de Tarragona. El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 1156,5 en dirección a la capital provincial, cuando han chocado una motocicleta y un coche, por causas que se están investigando.

El aviso del accidente se ha recibido a las 6:20 horas de la mañana, y al lugar de los hechos se han desplazado dos dotaciones de Bombers de la Generalitat, siete patrullas de los Mossos d'Esquadra y varias unidades de los Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Bombers han trabajado en la retirada de los vehículos y el SEM ha atendido a los heridos en el mismo lugar. El conductor de la motocicleta, sin embargo, ha muerto poco después a consecuencia de las heridas. Según apunta el Diari Més, se trataba de un trabajador de la fábrica BASF, ubicada en el mismo cruce, que salía de trabajar.

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A consecuencia del accidente, la vía ha quedado cortada durante unos minutos, dado que se trata de un cruce con importante tráfico entre Tarragona, Vila-seca, la Canonja y un acceso al polígono químico. Los Mossos han realizado desvíos por el interior del municipio de La Canonja. La policía catalana también está investigando las causas del accidente mortal.

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