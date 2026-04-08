La Iglesia investiga al antiguo rector del Vendrell, Norbert Miracle, por presunto abuso sexual a menores

La Iglesia, a través del Tribunal de la Rota en Madrid, investiga la exrector del Vendrell y del Seminario interdiocesano de Catalunya, Norbert Miracle, por un presunto caso de abuso sexual a menores entre finales de los años 90 e inicios del 2000. Según ha avanzado el Diari Més y han confirmado fuentes del Arzobispado de Tarragona a la ACN, la denuncia contra el padre se presentó en septiembre del 2025.

En ese momento, el arzobispo Joan Planellas pidió activar los protocolos correspondientes, levantar la prescripción y enviarlo a Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una de las víctimas sería el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Reus, José Ruiz, exmiembro de Vox. Los hechos habrían tenido lugar durante su estancia en el Seminario Menor de Tarragona, entre el 1999 y el 2002.

Desde el Arzobispado aseguran que se ha tenido "contacto constante" con la víctima, que se han seguido los protocolos y que están a la espera de recibir la sentencia.

Noticias relacionadas

Norbert Miracle ya fue condenado por un caso de abuso de poder con connotaciones sexuales a seminaristas adultos. Actualmente, está cumpliendo la sentencia, no puede ocupar ningún cargo pastoral ni tener contacto con seminaristas. Solo puede pronunciar misa en la zona donde reside, en Torredembarra (Tarragonès). Miracle había sido portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense.