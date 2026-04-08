Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, dice que el "contexto volátil" en Irán rebajará la previsión de tráfico de mercancías

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, asegura que el "contexto volátil" producido por la guerra de Estados Unidos e Irán hará rebajar las previsiones de movimientos de mercancías que se habían realizado para este año. En una conferencia en Tarragona, organizada por la Cambra de Comerç, Santana ha reconocido que la calidad de los pronósticos del organismo de comercio de las Naciones Unidas, que era de un 0,5% de crecimiento para el Estado en tráfico de mercancías, no se podrá cumplir.

Además, Santana ha reconocido que el corte del túnel de Rubí está teniendo afectación en el transporte de las mercancías que salen de los puertos, especialmente en el de Barcelona, aunque no ha entrado a cuantificar el impacto real.

El presidente de Puertos del Estado ha explicado que el conflicto en el Oriente Medio está modificando rutas de barcos de mercancías, puesto que muchos evitan pasar por el canal de Suez y desvían la ruta por el cabo de Buena Esperanza, hecho que incrementa los tiempos de viaje en unas dos semanas. Este hecho afecta especialmente los puertos del Mediterráneo Oriental, más que no a los del Estado.

Aun así, en el caso de las infraestructuras españolas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) previó un incremento del movimiento de mercancías por este 2026 del 0,5%, después de un 2025 donde se redujo un 0,2%, hasta los 556 millones de toneladas. "Obviamente, cuando se publicó este estudio no había pasado todo lo qué ha pasado, con lo cual creo que en este estudio se le tendrían que añadir las nuevas condiciones", ha especificado. De todas formas, Santana ha destacado la fortaleza de los puertos españoles por su "resiliencia y agilidad" en la hora de flexibilizar cambios a las navieras.

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Respecto el cierre del túnel de Rubí, ha indicado que la afectación en la infraestructura "preocupa" al Ministerio de Transportes y que coordinadamente trabajan para "reducir las afectaciones que se producen al sistema portuario" en cuanto al "traslado y transporte de mercancías". A la vez, ha manifestado que le gustaría que el corredor mediterráneo estuviera más avanzado, si bien ha defendido que "la apuesta" del gobierno español es seguir impulsándolo por su importancia estatal y europea.