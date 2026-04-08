La caída de un árbol interrumpe la circulación ferroviaria de la R13 y la R14 entre Valls (Tarragona) y Vinaixa (Lleida)

La caída de un árbol sobre la vía del tren interrumpe la circulación ferroviaria entre Valls (Alt Camp) y Vinaixa (Les Garrigues), según informa Adif. El incidente afecta a la circulación de las líneas R13 y la R14 de Rodalies Regionals en el trayecto Lleida-La Plana-Picamoixons. La operadora ha activado un plan alternativo de transporte por carretera.

A consecuencia de la interrupción del servicio, que ha tenido lugar a las 14:39 horas de este miércoles, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.

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El incidente corresponde a la caída de una rama en la catenaria de la vía. Adif ha informado, a través de la red social 'X', que se está trabajando para retirar el árbol "a la mayor brevedad posible" y que se está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros.