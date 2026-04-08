Activado transporte por carretera
La caída de un árbol interrumpe la circulación ferroviaria de la R13 y la R14 entre Valls (Tarragona) y Vinaixa (Lleida)
Protecció Civil ha activado el plan Ferrocat en fase de prealerta
La caída de un árbol sobre la vía del tren interrumpe la circulación ferroviaria entre Valls (Alt Camp) y Vinaixa (Les Garrigues), según informa Adif. El incidente afecta a la circulación de las líneas R13 y la R14 de Rodalies Regionals en el trayecto Lleida-La Plana-Picamoixons. La operadora ha activado un plan alternativo de transporte por carretera.
A consecuencia de la interrupción del servicio, que ha tenido lugar a las 14:39 horas de este miércoles, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.
El incidente corresponde a la caída de una rama en la catenaria de la vía. Adif ha informado, a través de la red social 'X', que se está trabajando para retirar el árbol "a la mayor brevedad posible" y que se está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros.
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