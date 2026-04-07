Un hombre, en estado menos grave tras un accidente en la AP-7 en Banyeres del Penedès (Tarragona)

El conductor de un turismo ha quedado en estado menos grave tras un accidente en la AP-7 a la altura de Banyeres del Penedès (Baix Penedès, Tarragona) este martes a primera hora de la mañana.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente a las 6:28 horas. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) se ha trasladado al lugar de los hechos con dos ambulancias, ha atendido al herido y lo ha trasladado al hospital de Vilafranca del Penedès (Barcelona), según ha informado el SEM en un mensaje en 'X'.

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Los Bombers de la Generalitat también se han activado con tres dotaciones, que han retirado el vehículo afectado de la autopista y han liberado el tráfico de la vía.