Sucesos
Un hombre, en estado menos grave tras un accidente en la AP-7 en Banyeres del Penedès (Tarragona)
El hombre ha sido trasladado por el SEM al Hospital de Vilafranca
El conductor de un turismo ha quedado en estado menos grave tras un accidente en la AP-7 a la altura de Banyeres del Penedès (Baix Penedès, Tarragona) este martes a primera hora de la mañana.
Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente a las 6:28 horas. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) se ha trasladado al lugar de los hechos con dos ambulancias, ha atendido al herido y lo ha trasladado al hospital de Vilafranca del Penedès (Barcelona), según ha informado el SEM en un mensaje en 'X'.
Los Bombers de la Generalitat también se han activado con tres dotaciones, que han retirado el vehículo afectado de la autopista y han liberado el tráfico de la vía.
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