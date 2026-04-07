La ciudadanía de Reus elegirá el destino de 750.000 euros de los presupuestos participativos entre 64 proyectos

El Ayuntamiento de Reus iniciará este próximo jueves la fase de votación de los presupuestos participativos, que este 2026 están dotados con una partida de 750.000 euros. A lo largo de un mes, la ciudadanía de Reus podrá escoger entre un total de 64 propuestas escogidas por el consistorio, divididas entre proyectos grandes o pequeños, y de temáticas diferentes.

Entre el 9 de abril y el 9 de mayo, los ciudadanos podrán votar a través de una plataforma online las propuestas escogidas por la concejalía de Buen Gobierno, Transparencia y Participación, del total de 190 de ideas recibidas. También se pondrán puntos de votación a disposición de la ciudadanía para facilitar la participación.

Los 64 proyectos finalistas se han clasificado según su coste en proyectos grandes (de 50.000 a 150.000 euros), de los cuales hay 17; y proyectos pequeños (menos de 50.000 euros), de los cuales hay 47. Cada persona podrá votar 2 proyectos grandes y 4 de pequeños, y entre los más votados, el ayuntamiento escogerá los que se puedan incluir dentro de la partida económica ya prevista en los presupuestos, de 750.000 euros. Serán aceptados los 2 primeros proyectos de los grandes y los 9 de los pequeños, pudiendo añadir los siguientes en caso de no agotar el presupuesto total.

Temáticas y votaciones

Las propuestas finalistas reflejan, según el Ayuntamiento, las inquietudes de la ciudadanía en materia de espacio público y movilidad, las áreas con más ideas, pero también de seguridad, infancia y convivencia. Entre las temáticas, destacan el urbanismo (con mejoras de alumbrado público, aceras, calles y parques), la movilidad y la seguridad viaria (con semáforos, señalización de viandantes y velocidad, pacificación del tráfico) y espacios de juego para la infancia (como nuevos parques infantiles, renovación de los juegos, etc.).

Las votaciones se realizarán a través de la página web del ayuntamiento, pero durante el período de votación, el consistorio de Reus activará puntos físicos en los centros cívicos: Migjorn, Gregal, Mestral, Llevant, Carme y Mas Abelló, en fechas y horarios que se pueden consultar en línea. También habrá un punto de interacción móvil (PIM), que recorrerá la ciudad para acercar tanto información como el sistema de votación a la ciudadanía.

La ciudadanía que cuenta con propuestas finalistas también podrán presentarlas públicamente en sesiones que tendrán lugar en el Centre Cívic Gregal los días 28 y 29 de abril, de 18:00 a 20:00 horas.

La preselección del consistorio

La selección de 64 de los 190 proyectos recibidos por el ayuntamiento se ha realizado por parte de técnicos municipales, con el encargo de una evaluación y una valoración técnica. Del total, 103 fueron rechazados totalmente, 39 se han aceptado directamente, 10 de forma parcial y 38 más se han fusionado en 15 por tener contenido igual o similar. Las propuestas no aceptadas, según informa el consistorio, se han hecho llegar a los departamentos municipales correspondientes como transmisión de la sensibilidad de la ciudadanía.

Con la finalización de las votaciones, entre el 8 de mayo y el 8 de junio, se publicarán los resultados y los proyectos ganadores, y se comunicará a las personas impulsoras. En ese momento, el ayuntamiento iniciará los trámites para su realización, para los que también se realizará un triple seguimiento técnico que se alargará hasta la finalización total de los proyectos.