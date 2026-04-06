La Semana Santa impulsa el empleo y reduce el paro en más de 900 personas en la demarcación de Tarragona

El paro ha caído en 944 personas en marzo en la demarcación de Tarragona (-2,43%) en relación con el mismo mes del año pasado, y queda en 37.954 personas, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Este hecho rompe la tendencia de tres meses al alza, en buena medida por las contrataciones previas a la Semana Santa.

En comparación con los datos interanuales, hay 1.495 personas menos apuntadas en las listas del paro, hecho que representa un descenso del 3,79%. Por su parte, la ocupación ha crecido en 7.431 personas en marzo, un 2,17% más, la demarcación catalana con mejores registros. Así se ha llegado a los 350.125 afiliados a la Seguridad Social. En un año se han generado 9.697 trabajos, un 2,85% más que en el anterior ejercicio.

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Por sexos, los 37.954 parados se han dividido en 15.511 hombres y 22.443 mujeres. De estos, 2.911 son menores de edad. Por sectores, los servicios es donde hay más personas sin trabajo, con 26.861. Le sigue la industria con 3.307, la construcción con 2.855 y la agricultura, con 1.344.