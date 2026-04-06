La ACA destinará 300.000 euros a reducir el riesgo de inundación en las Terres de l'Ebre

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación dos estudios de alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en la zona de las Terres de l'Ebre, en la provincia de Tarragona, por un valor total de cerca de 300.000 euros.

Los estudios plantearán soluciones técnicas para mejorar la seguridad de la ciudadanía y de los espacios urbanos más expuestos a episodios meteorológicos extremos, informa la ACA en un comunicado de este lunes.

Definirán actuaciones en un total de 11 municipios, tanto de las cuencas internas como de la parte catalana de cuencas compartidas, y se prevé disponer de los resultados, como máximo, a mediados de 2027.

Dos estudios, 11 municipios

El primero de los estudios, con una inversión de cerca de 120.000 euros, deberá analizar los barrancos de les Forques-Castellanes, de Sant Jaume, de Codonyol y de Aljub/Suís, en los municipios de Alcanar y La Ràpita (Montsià).

Por otra parte, el segundo estudiará los barrancos del Pelós, de Les Foires, de Carbonera, Polla y Codines, de Galatxo, de Oriola y Rota, de la Caldera, de la Gelera, de Lledó y de Solito. Estos se encuentran en Santa Bàrbara, Ulldecona, Freginals, Roquetes, Amposta, Godall, Masdenverge, Tortosa, La Galera y La Ràpita, entre las comarcas del Montsià y el Baix Ebre.