Ambit y empresas de Tarragona transforman zonas colectivas con materiales reciclados

El clúster catalán de la vivienda y el sector del contract, Ambit, y empresas de Tarragona impulsan un proyecto para transformar el interiorismo y el diseño de espacios colectivos a partir de materiales 100% reciclados y reciclables, en una iniciativa que cuenta con el apoyo de Acció, la agencia del departamento de Empresa.

Este proyecto innovador, informa la Generalitat, lo promueven Ambit Living Spaces Cluster y las empresas PLASTICPeople, Inèdit, CitySens Lab y Aleteo Insight, afincadas en las comarcas tarraconenses del Baix Embre y el Baix Camp.

El objetivo es el de desarrollar nuevos materiales y validar su uso en entornos profesionales para que este modelo se pueda aplicar en otros espacios del sector contract -dedicado a la fabricación e instalación de equipamiento para espacios de uso colectivo, como restaurantes, oficinas, hoteles u otros espacios-.

El proyecto, denominado Habit Up Spaces, ha contado con el apoyo de Acció, a través de una ayuda de 150.500 euros, procedentes de los Fondos de Transición Nuclear, que se destinan al impuso de proyectos empresariales de las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.

Habit Up Spaces desarrollará materiales en formato de paneles, elaborados a partir de residuos plásticos que han tenido un uso anterior y son de bajo reciclaje por su escaso valor o complejidad.

Dos espacios: degustación y 'coworking'

El proyecto prevé dos intervenciones de interiorismo en dos espacios piloto, uno de promoción y degustación y de vinos y otro de 'coworking', integrando los materiales en soluciones de equipamiento y mobiliario para estudiar su uso en entornos profesionales diferentes.

Esta iniciativa incluye el desarrollo de una herramienta digital para calcular la huella de carbono de los materiales creados, así como un análisis de su ciclo de vida y una declaración ambiental de producto, para avalar su calidad ambiental.

El responsable de proyectos de sostenibilidad y economía circular de Ambit, Julio Rodrigo, considera que este proyecto va más allá de la sostenibilidad, y es un proyecto de "entorno" desde las Terres del Ebre y para esta zona.

Habitat Up Spaces pretende, ha añadido, impulsar nuevas oportunidades de interiorismo y mobiliario colectivo y urbano y crear oferta turística y espacios atractivos para captar talento de perfiles que, hasta ahora, tenían poca presencia en este territorio.

El proyecto está en la actualidad en la fase de conceptualización y diseño de las dos propuestas de interiorismo. Ya han elegido los establecimientos donde se llevarán a cabo estas intervenciones, la Casa Ecológica del Ayuntamiento de la Fatarella, un espacio destinado a la promoción y degustación de vinos de la DO Terra Alta y otros productos como aceite y frutos secos.

La segunda intervención tendrá lugar en el espacio de 'coworking' impulsado por Aleteo Insight, de l'Ametlla de Mar.

Revalorizar dos toneladas de residuos plásticos

Con esta iniciativa la Generalitat espera revalorizar más de dos toneladas de residuos plásticos, transformándolos en paneles reciclados para su posterior integración en los dos espacios piloto.

Además, está previsto crear tres nuevos puestos de trabajo de ocupación directa en las empresas que participen, durante la ejecución del proyecto.

Ambit agrupa 274 empresas de la cadena de valor de la vivienda y el contract, desde fabricantes de materias primas o productos de mobiliario, iluminación y textil, hasta arquitectos, interioristas y distribuidores.

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Este clúster impulsa proyectos de innovación y actividades estratégicas que prestan apoyo a empresas en ámbitos como la mercadotecnia, la internacionalización, el diseño de productos y espacios, procesos industriales o análisis de tendencias.