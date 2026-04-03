El fin de Saloufest: 10 años del turismo más decadente de alcohol y excesos

Esta Semana Santa se cumplen 10 años de la última edición del Saloufest, un festival que atraía a la ciudad de la Costa Daurada a varios miles de estudiantes británicos. Inicialmente concebido, al menos en teoría, como una oportunidad para practicar el deporte en la playa mediterránea y el idioma, pronto se convirtió en una excusa para los jóvenes para emborracharse y dar rienda suelta al descontrol.

Los turoperadores hacían coincidir la llegada de los estudiantes con las vacaciones de semana santa, lo que permitía a los hoteles y a las discotecas iniciar la temporada estival con clientela asegurada. Sin embargo, las imágenes de jóvenes tirados por las calles y paseando desnudos o disfrazados dieron rápidamente la vuelta al mundo. El comportamiento de los visitantes incívicos era incluso peligroso para su salud, ya que, más allá de las atenciones a británicos altamente etilizados, en 2013 y en 2015 hubo dos accidentes graves al caer dos jóvenes desde los balcones de sus hoteles.

En 2016 se celebró la última edición del Saloufest porque el Ayuntamiento de Salou decidió cerrarlo, alegando que la fiesta transmitía una imagen del turismo en el municipio con el que no querían publicitarse. El sector turístico buscó formas para sustituir la pérdida de los visitantes británicos y, en los últimos años, la desestacionalización y la organización de eventos deportivos ha sido la prioridad de un municipio que recibe millones de visitantes cada año.

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Hoy Salou presume de haber sobrevivido a una reconversión turística y reputacional que no se antojaba fácil. Con su litoral soleado, atrae a un público familiar que prioriza el ocio diurno y tranquilo, más acorde con el mensaje que desea proyectar la ciudad y más repartido durante el año.