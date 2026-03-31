Semana Santa 2026 en Tarragona: fechas y horario de las procesiones más destacadas

La Semana Santa de Tarragona es una de las fiestas más particulares y especiales de la ciudad, considerada una de las celebraciones litúrgicas más importantes de Catalunya. Tradición y devoción se unen para llenar las calles durante unos días con procesiones centenarias, entre las cuales, la del Sant Enterrament, el Viernes Santo, declarada elemento festivo patrimonial de interés nacional por la Generalitat en 2010. Durante estos días, y hasta el lunes de Pascua, 6 de abril, la ciudad se transforma en un escenario único que combina cultura, historia y emoción, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Procesión del Sant Enterrament, Viernes Santo

La Processó del Sant Enterrament tendrá lugar este Viernes Santo de 2026, el día 3 de abril, en las calles de la Part Alta y por la Rambla Nova de Tarragona. Es el acto más importante de la semana santa de Tarragona, en el que participan 20 misterios, y más de 4.000 personas salen desfilando en una de las 13 cofradías de la ciudad, entre los que destacan los Armats de la Sang, la entidad que organiza la procesión. La Processó del Sant Enterrament se iniciará a las 19:30 horas desde la plaza del Rei, dónde se habrán congregado todos los pasos y punto de inicio de un recorrido de más de dos kilómetros.

Desde allí, la procesión discurrirá por las principales calles de la Part Alta: paseo de Sant Antoni, calles Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau y Pla de Palau. Seguirá por las calles Mare de Déu del Claustre, Pla de la Seu, ante la Catedral, Pare Iglesias, Merceria, Major y Baixada Misericòrdia para llegar a la plaza de la Font. Una vez allí, el recorrido fuera del casco antiguo será por la calle Comte de Rius, Rambla Nova, calles Sant Agustí, Portalet y Trinquet Nou para llegar nuevamente a la plaza del Rei, punto de salida.

La Professó del Sant Enterrament es también la más multitudinaria, ya que atraerá decenas de miles de personas, tanto de la ciudad como visitantes, en un acto que en ediciones anteriores ha tenido una duración de varias horas y que ha terminado a altas horas de la madrugada.

Desde la EMT de Tarragona han previsto algunas afectaciones al transporte público por la procesión, por lo que será necesaria la modificación de algunas de las líneas de autobuses. Se recomienda a la ciudadanía consultar toda la información actualizada a través de la página web de la EMT, con detalle a las líneas afectadas y las alternativas de movilidad. También se pide respeto a la señalización provisional y las indicaciones de los agentes de la Guàrdia Urbana.

Otros actos destacados

Entre otros actos, más allá de la procesión del Sant Enterrament, en la Semana Santa de Tarragona también destaca la tradicional Recollida dels Misteris, la recogida de los pasos, un acto espectacular y espontáneo que tiene lugar el Viernes Santo a primera hora de la tarde. Este consiste en la recogida, por parte de los Armats de la Sang, de los diferentes misterios tarraconenses, que son llevados hasta la Baixada de la Pescateria, una cuesta empinada por la que los costaleros llevan los pasos. Es el paso previo a la reunión de las cofradías a la plaza del Rei, antes del Sant Enterrament.

La Recollida dels Misteris se iniciará a las 16 horas, en la Iglesia de Nazaret (plaza del Rei) con la salida de los Armats. La primera recogida será en los misterios ubicados en la Rambla Vella, la Rambla Nova, la plaza Verdaguer la calle Unió. A partir de las 17:30 horas habrá la recogida de los misterios de la Part Alta, es decir: la plaza de la Pagesia y el Pla de la Seu. Los misterios son trasladados a la calle Cós del Bou i Baixada de la Peixateria, donde se realiza la tradicional y espectacular subida.

A partir de este Martes Santo, 31 de marzo, varias procesiones ocupan los días más esperados y sentidos de la Semana Santa de Tarragona:

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