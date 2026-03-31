Reus dedicará un mural interactivo de más de 20 metros de altura a Antoni Gaudí

En el marco del Año Gaudí, Reus contará con un mural dedicado al genial arquitecto que se ubicará en la calle de Josep Sardà i Cailà, 9, en el centro de la ciudad. La propuesta, impulsada por la Associació Amics de Gaudí de Reus con el apoyo del Ayuntamiento de Reus y la Diputació de Tarragona, se ha presentado este martes, 31 de marzo, en una rueda de prensa en la que ha participado Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Maite Gaudí, presidenta de la Associació Amics de Gaudí de Reus; Xavier Romeu, director artístico del mural de Gaudí, y Jonatan Carranza, muralista y arquitecto que ha recibido el encargo del proyecto.

La propuesta presentada también cuenta con la complicidad de la Parroquia de Sant Joan Baptista y del Arzobispado de Tarragona, que cederá la fachada de la vicaría de Sant Joan, edificio anexo a parroquia. El mural tendrá una medida de 21 metros por 6,5 metros y constará de dos fases: el mes de mayo se ejecutará la primera, que consistirá en la creación artística de Jonatan Carranza, y de cara al mes de octubre habrá la parte interactiva, cuando se incluirá un código QR, a través del cual se podrá acceder a contenidos digitales con animaciones en 2D y 3D para profundizar en el legado del arquitecto, elaborados por la artista Gala Mirissa.

Jonatan Carranza, conocido con el nombre artístico de Sojo, ha sido escogido después de la valoración de 25 candidatos. Las intervenciones de Sojo en el espacio público tienen su origen al graffiti, técnica que desarrolla desde el año 93 y el fenómeno del cual marca conceptualmente su forma de entender el arte como medio transformador. En las paredes, realiza propuestas coloridas con una fuerte presencia del dibujo, con la unión de la técnica del aerosol y el muralismo. Sojo ha participado en varios festivales de arte urbano y sus obras han obtenido reconocimiento internacional a través de plataformas especializadas en este ámbito. La iniciativa contará con la implicación del sector privado. En concreto, de Vermut Miró, Volvo, Repsol y Escardó Servicios.

Un programa amplio y participativo

La programación del Año Gaudí 2026 se concibe como un proyecto vivo y en evolución constante, que incluye un centenar de actividades impulsadas con la participación de más de 40 agentes y entidades, entre equipaciones municipales, entidades públicas, asociaciones culturales, deportivas, comerciales, centros educativos y colectivos del territorio. A lo largo del año se irán incorporando nuevas propuestas y colaboradores, ampliando así el alcance y la dimensión participativa de la conmemoración.

Desde el consistorio apuntan que el Año Gaudí 2026 "representa una oportunidad estratégica para reforzar el posicionamiento de Reus como ciudad de origen del arquitecto y como referente del turismo cultural vinculado al Modernismo". La conmemoración combina "rigor académico, innovación museográfica, participación ciudadana y legado urbano. Reus no solo celebra Gaudí: lo contextualiza, lo explica y lo reivindica desde el territorio que contribuyó decisivamente a forjar su arquitectura y su pensamiento", afirman desde el ayuntamiento reusense.