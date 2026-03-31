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Renfe modifica los horarios del Avant Tortosa-Barcelona para llegar antes de las 8:00 a la capital catalana

La compañía responde así a la demanda de usuarios y plataformas

Tortosa reclama más conexiones ferroviarias con Tarragona y Barcelona tras la finalización de las obras del corredor sur

Los abonos gratuitos de Rodalies Renfe se prorrogan hasta el 30 de abril

Un tren Renfe Avant entre Tortosa y Barcelona.

Un tren Renfe Avant entre Tortosa y Barcelona. / Ignasi Gómez / ACN

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Los trenes de Alta Velocidad Avant entre Tortosa y Barcelona tienen una novedad en los horarios desde esta semana: los de primera hora saldrán más temprano para poder garantizar su llegada a la capital catalana antes de las 8:00 horas de la mañana. Esta modificación de Renfe responde a la demanda de los usuarios, las plataformas y el consistorio ebrense.

De esta forma, el primer y único Avant con origen Tortosa saldrá a las 6:00 horas y llegará a la estación de Barcelona - Sants a las 7:48 horas. Entre estas, hará todas las paradas que ya realizaba hasta ahora: L'Aldea-Amposta, L'Ampolla-Perelló-Deltebre, L'Ametlla de Mar, L'Hospitalet de l'Infant, Cambrils y la estación del AVE del Camp de Tarragona.

La vuelta desde Barcelona también se ha modificado y saldrá 40 minutos antes, por lo que el trayecto será 17:50 horas desde Sants hasta Tortosa, con hora de llegada prevista a las 19:46 horas.

Este tren no se ve afectado por las obras en los túneles del Garraf, porque la alta velocidad consta de un recorrido diferente entre Camp de Tarragona y Barcelona. Sin embargo, este es la única excepción Avant en la que se mantienen los abonos gratuitos hasta el 30 de abril, previa reserva.

Noticias relacionadas y más

Este lunes, 30 de marzo, fue el primer día de puesta en marcha del nuevo horario. Renfe da respuesta a la demanda de los usuarios de disponer de un tren de alta velocidad que llegue a Barcelona antes de las 8 de la mañana y poder cumplir con los horarios laborales. Así lo reclamaba el pasado noviembre el entonces alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.

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