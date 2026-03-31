Movilidad
Renfe modifica los horarios del Avant Tortosa-Barcelona para llegar antes de las 8:00 a la capital catalana
La compañía responde así a la demanda de usuarios y plataformas
Tortosa reclama más conexiones ferroviarias con Tarragona y Barcelona tras la finalización de las obras del corredor sur
Los abonos gratuitos de Rodalies Renfe se prorrogan hasta el 30 de abril
Los trenes de Alta Velocidad Avant entre Tortosa y Barcelona tienen una novedad en los horarios desde esta semana: los de primera hora saldrán más temprano para poder garantizar su llegada a la capital catalana antes de las 8:00 horas de la mañana. Esta modificación de Renfe responde a la demanda de los usuarios, las plataformas y el consistorio ebrense.
De esta forma, el primer y único Avant con origen Tortosa saldrá a las 6:00 horas y llegará a la estación de Barcelona - Sants a las 7:48 horas. Entre estas, hará todas las paradas que ya realizaba hasta ahora: L'Aldea-Amposta, L'Ampolla-Perelló-Deltebre, L'Ametlla de Mar, L'Hospitalet de l'Infant, Cambrils y la estación del AVE del Camp de Tarragona.
La vuelta desde Barcelona también se ha modificado y saldrá 40 minutos antes, por lo que el trayecto será 17:50 horas desde Sants hasta Tortosa, con hora de llegada prevista a las 19:46 horas.
Este tren no se ve afectado por las obras en los túneles del Garraf, porque la alta velocidad consta de un recorrido diferente entre Camp de Tarragona y Barcelona. Sin embargo, este es la única excepción Avant en la que se mantienen los abonos gratuitos hasta el 30 de abril, previa reserva.
Este lunes, 30 de marzo, fue el primer día de puesta en marcha del nuevo horario. Renfe da respuesta a la demanda de los usuarios de disponer de un tren de alta velocidad que llegue a Barcelona antes de las 8 de la mañana y poder cumplir con los horarios laborales. Así lo reclamaba el pasado noviembre el entonces alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.
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