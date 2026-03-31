La Diputació de Tarragona destinará 15 millones de euros para que los ayuntamientos asuman los gastos por la guerra de Irán

La Diputació de Tarragona destinará 15 millones de euros para que los ayuntamientos puedan paliar los incrementos del gasto corriente derivados de la guerra de Irán. Cada consistorio de la demarcación recibirá un 10% adicional respecto al que ya tenía asignado según el Plan ImpulsDipta, que cuenta con un presupuesto que ascenderá a los 177 millones de euros para el periodo 2024-2027.

Así, el municipio que recibirá menos dinero tendrá una inyección de 50.000 euros. La presidenta del ente, Noemí Llauradó, ha explicado que la medida servirá para paliar la infrafinanciación que sufren los ayuntamientos, que podrán destinar el dinero a gastos de personal, bienes corrientes y servicios e intereses de los bancos.

La Diputació tiene previsto incluir la partida a través de un modificativo de crédito que quiere aprobar en el plenario del mes de abril. Posteriormente, los municipios podrán solicitar el dinero mediante un certificado de secretaría o intervención. La voluntad es que reciban la transferencia hacia el otoño. La dotación proviene de los remanentes de la Diputació del presupuesto del 2025. El criterio de reparto será el mismo que ya hay para el Pla ImpulsDipta, que favorece las localidades más pequeñas y despobladas.

Llauradó ha destacado que los municipios tienen en la infrafinanciación "un problema de raíz" y ha reclamado "que tengan más ingresos" por parte de la Generalitat y el Estado. El Pla ImpulsDipta ya incorpora un programa específico para contribuir a la financiación del gasto corriente de los ayuntamientos. En este sentido, durante las anualidades 2024 y 2025 ya se han destinado 16,5 millones de euros a este concepto, mientras que para los años 2026 y 2027 se prevé una aportación de 20,7 millones de euros adicionales. En total, el plan movilizará más de 52 millones para gasto corriente municipal a lo largo de cuatro años.