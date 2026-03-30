Salou cierra un año como Capital de la Cultura Catalana 2025 con más de 400 actos: "Somos mucho más que sol y playa"

El Teatre Auditori de Salou (TAS) cerró este pasado domingo la capitalidad de la cultura catalana 2025 en el acto de clausura del año, una distinción que el municipio de la Costa Daurada ha acogido desde el febrero del año pasado con la organización de más de 400 actos, en una programación que ha querido poner en valor la cultura catalana en todas sus vertientes.

Durante el acto en Salou (Tarragonès) se proyectó un vídeo con los varios centenares de actividades a lo largo de un año, en una gala presentada por la periodista Helena Garcia Melero y con la participación del músico Manu Guix, que interpretó canciones muy conocidas por el gran público y aportó un toque festivo y emotivo a la velada. El TAS se llenó de público en un acto en el que también se hizo un balance de estos doce meses marcados por la participación y la proyección cultural.

La implicación colectiva, clave del éxito

Uno de los aspectos más destacados de la capitalidad, apuntan desde el consistorio, ha sido la implicación del tejido asociativo y cultural del municipio. Entidades y asociaciones vinculadas a la cultura tradicional y popular, así como artistas locales, han jugado un papel esencial en el éxito de esta iniciativa, que Salou asumió después de recibir el relevo de Sabadell.

La regidora de Cultura, Julia Gómez, subrayó este domingo la importancia de este año: “Ha sido un periodo intenso, rico en propuestas y marcado por una elevada participación ciudadana. Hemos situado a Salou como un referente cultural en nuestro país”. Gómez también quiso agradecer la implicación de todas las entidades, profesionales, equipos técnicos, voluntariado, centros educativos y ciudadanía, destacando que la cultura “es un elemento vertebrador y generador de cohesión social”.

Por su parte, el alcalde de Salou, Pere Granados, remarcó durante su discurso que la capitalidad ha ido más allá de un reconocimiento simbólico: “Hemos demostrado que Salou es mucho más que sol y playa. Somos cultura, identidad y creatividad”.

Granados destacó que este año ha servido para proyectar el municipio como un espacio cultural vivo y diverso, capaz de enriquecer su oferta turística y reforzar el sentimiento de pertenencia. También ha alabado la implicación y la cohesión de los artistas y las entidades en este proyecto común, que ha contribuido a reforzar Salou como ciudad y como pueblo. "La capital de la cultura ha servido como escaparate para mostrar al mundo lo mejor de Salou", ha remarcado.

Además, insistió en el legado que deja esta experiencia: “Este año no se acaba hoy. Continúa vivo en las entidades, en los artistas y en todos nosotros. La cultura nos acompañará siempre”. El alcalde de Salou ha anunciado que próximamente el municipio dispondrá de una plaza dedicada a la capitalidad de la Cultura Catalana.

Un nuevo eslogan

En la ceremonia de clausura de la Capital de la Cultura Catalana 2025 participaron varias autoridades, entre ellas el secretario de Cultura de la Generalitat, Josep Maria Carraté, que remarcó la riqueza de la cultura catalana y la necesidad de preservarla. Felicitó al Ayuntamiento por el trabajo que está llevando a cabo para diversificar la oferta de Salou y propuso un nuevo eslogan para el municipio: “Salou, capital de la Cultura y la Playa de Europa”.

El presidente de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, elogió la tarea hecha por Salou, calificándola de "capital exitosa" y un referente para futuras ediciones. También anunció que, coincidiendo con los 25 años de la iniciativa, se hará una parada técnica de un año para reflexionar e impulsar mejoras y sobre todo hacer una apuesta por internacionalización.