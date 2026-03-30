Montsià
Muere un trabajador de mantenimiento de caminos en Ulldecona (Tarragona) al caer por un desnivel
El hombre tenía 61 años y los servicios médicos no han podido hacer nada por salvarle la vida
Un trabajador de mantenimiento de caminos ha muerto en Ulldecona (Montsià) tras caer por un desnivel con el volquete que conducía sobre las 10.25 horas de este lunes.
Por causas que se investigan, mientras se estaban llevando a cabo trabajos de mantenimiento de unos caminos, un hombre resultó herido de gravedad al caer por un desnivel con el camión de volteo que conducía, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.
Al lugar de los hechos se han trasladado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Amposta (Tarragona), cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, además de efectivos de la Policía Local del municipio y del Sistema d'Emergències Mèdiques, incluido un helicóptero.
Los servicios médicos no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima, de 61 años.
Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del departamento de Empresa y trabajo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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