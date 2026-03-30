Una moción de censura de ERC acaba con 27 años de alcaldía de Joan Martí Pla, de Junts, en Perafort (Tarragona)

Jordi Cacho, de Esquerra Republicana de Catalunya, es el nuevo alcalde de la población de Perafort (Tarragonès), tras la moción de censura que ha prosperado este lunes al mediodía contra el que ha sido el alcalde los últimos 27 años, Joan Martí Pla, de Junts. La moción ha contado con el apoyo del concejal de la FIC y de una concejal tránsfuga, exmiembro del gobierno local de Pla. El nuevo alcalde ha justificado la moción por "la necesidad de abrir una nueva etapa", mientras que el alcalde saliente ha lamentado una acción que ha calificado de "traición".

La moción ha tenido lugar en un pleno extraordinario y a falta de poco más de un año para la celebración de las próximas elecciones municipales. El relevo en la alcaldía de Perafort i Puigdelfí tiene un carácter histórico porque desde el 1999 que Pla gobernaba como alcalde de forma ininterrumpida. Jordi Martí Pla es también presidente del Consell Comarcal del Tarragonès desde el pasado julio, cargo que continúa ostentando a pesar de perder la alcaldía de su municipio.

Jordi Cacho, de Tots Som Perafort i Puigdelfí - AM, partido asociado a las siglas de ERC, ha ganado la moción de censura en el municipio del Tarragonès con los 3 votos de su grupo municipal, el concejal de la Federació d'Independents de Catalunya (FIC), Lluís Massagués, y la concejal tránsfuga, ex de Junts, Elisabet Albujar: 5 votos en total. Cacho ha prometido una forma de gobernar "basada en la ética y la transparencia y que acabe con la falta de trasparencia y haga crecer la confianza de entre la ciudadanía" en una sala de plenos que estaba llena de vecinos, mientras que otros han seguido la sesión desde la calle.

Albujar, alcaldesa de la pedanía de Puigdelfí en el gobierno de Pla, ha argumentado su distanciamiento del gobierno local en las desavenencias con el alcalde y la diferencia de opinión acerca del proyecto de corredor de mercancías, que pasa cerca de la población. Albujar no ha intervenido durante el pleno, ha evitado mirar a su excompañero de partido y ha exhibido una camiseta con el lema "me la sopla", a partir de ahora pasará a ser concejala no adscrita. Massagués ha acusado al exalcalde de opacidad en las cuentas municipales y ha asegurado que no entrará en el nuevo gobierno pero que lo apoyará de forma externa.

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La moción ha recibido los votos en contra de Junts (3) y del PSC (1), que hasta este lunes integraban el gobierno local y que ahora pasarán a la oposición. Joan Martí Pla, alcalde de los últimos 26 años y 10 meses, ha hablado de su obra de gobierno y ha declarado que ha dejado "muchos proyectos a punto, una economía saneada y la futura inyección de 5 millones de euros de un contencioso con Repsol". Pla ha avisado al nuevo alcalde que lo vigilarán "de cerca" a través de una oposición "exigente": "He sido alcalde porque el pueblo lo ha querido, usted no lo podrá decir nunca", ha dicho.