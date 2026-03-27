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Salud mental

UGT avisa de que tres de cada cuatro trabajadores de Tarragona alargan la jornada laboral, lo que daña su salud mental

El sindicato reclama que se "refuerce" la Inspección de Trabajo en el sector servicios ahora que empieza la temporada

Un bar lleno de turistas, con una camarera trabajando, en la zona turística de Salou (Tarragonès).

Un bar lleno de turistas, con una camarera trabajando, en la zona turística de Salou (Tarragonès). / MANU MITRU

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La UGT avisa de que un 77,1% de los trabajadores de las comarcas del Camp de Tarragona alargan la jornada laboral y el 55,7% trabajan fuera del trabajo en su tiempo libre, "regalando" 22,7 millones de horas a los empresarios. Los datos los han obtenido de la Encuesta de Calidad en el Trabajo del 2024, elaborada por la Generalitat de Catalunya.

El secretario de política sindical de la UGT de Catalunya, Oscar Riu, ha advertido de las consecuencias para la salud mental de esta "precariedad" laboral. Ha explicado que se traduce con "estrés, cansancio y accidentes laborales". Además, desde el sindicato reclaman que se ponga en marcha el nuevo registro horario y se "refuerce" la Inspección de Trabajo en el sector servicios de Tarragona ahora que empieza la temporada estival.

La UGT asegura que cada vez se hacen más horas extra y aumentan las horas no reconocidas. "Estamos creciendo en los sectores más precarios", ha dicho Riu en una rueda de prensa este viernes por la mañana en Tarragona. Desde el sindicato han lamentado que las horas fuera del horario laboral "no se pagan" y "repercute en más beneficio para las empresas".

El 77,1% de los trabajadores del Camp de Tarragona encuestados afirman que alargan su jornada laboral. Por sectores, los más afectados son los de transportes y almacenamiento, la hostelería, el comercio, el sector primario y los que están relacionados con las actividades científicas. Otro dato es el 72% de las personas en Tarragona que vuelven a casa "preocupadas por problemas laborales". "Se llevan el trabajo, pero además siguen preocupadas", ha señalado Riu.

Desde la UGT también han lamentado que un 43,9% de los trabajadores de las comarcas tarraconenses han ido a trabajar estando enfermos. "Es muy preocupante, tendrían que haber estado de baja", ha recordado Riu. Así, ha cargado contra las empresas: "Los mismos que provocan el absentismo, las bajas laborales, después se quejan de que aquí la gente se coge mucho la baja". De hecho, la UGT lamenta la "campaña" de la patronal condenando las bajas laborales.

Por otro lado, a las puertas del inicio de la temporada de verano en Tarragona, la UGT ha reclamado un "refuerzo" de la Inspección Laboral, recordando que el sector servicios es uno de los más "precarios". Además, han pedido que se implante el nuevo registro laboral.

74,5% en el Ebro

En el caso de las Terres de l'Ebre, un 74,45% de los trabajadores alargan la jornada laboral y el 45,9% trabajan fuera del trabajo en su tiempo libre, "regalando" 5,2 millones de horas a los empresarios. Los más perjudicados son los sectores de la hostelería, la administración pública y la construcción.

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Un 45,89% de los ebrenses encuestados trabajan durante el tiempo libre. Los sectores donde más se trabaja fuera del trabajo es el sector de información y finanzas, el de actividades científicas y técnicas (consultoras, despachos profesionales) y en la educación.

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