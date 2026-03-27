El sector turístico de Tarragona y el Ebro prevé una Semana Santa con ocupaciones del 90%

El sector turístico de la demarcación de Tarragona prevé una buena Semana Santa, con ocupaciones alrededor del 90% tanto a la Costa Daurada, como las Terres de l'Ebre y en las comarcas de interior, más enfocadas a casas rurales y campings. Son las previsiones que tienen desde la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), que agrupa la mayoría de los establecimientos, y que aprecia que "entre el 75% y el 80% de los alojamientos abrirán", tal como explica a la ACN su portavoz, Xavier Guardià. Una de las novedades de este año será que habrá más presencia de turistas británicos en la costa a raíz del interés de turoperadores por avanzar la temporada, si bien la mayoría de los visitantes serán catalanes y del resto del Estado.

"Todas las Semanas Santas acostumbran a ser iguales: siempre se mueve muchísima gente y tenemos cierta competencia de la nieve", destaca Guardián. Las ocupaciones esperadas del 90% "son "datos muy buenos, pero habituales" para estas fechas, especialmente los días álgidos que van desde Jueves Santo hasta Lunes de Pascua.

En los últimos años, en la Costa Daurada la Semana Santa es sinónimo de turismo deportivo. Entre los diferentes campeonatos previstos hay unos 45.000 inscritos, a los cuales hay que sumar los acompañantes de familiares que puedan llevar. Un volumen de gente que hace que muchos hoteles llenen solo con estos visitantes.

A estos hay que sumar los turistas 'de toda la vida': público familiar y "de proximidad". "Diría que buscan la desconexión y mucha gente hace cosas diferentes de las que hace en verano. Quizás alquila una casa rural en el Priorat o se va a las Terres de l'Ebre, o hace un turismo más cultural o religioso, aprovechando la Semana Santa de Tarragona, que es potente", razona. Entre este público, principalmente del País Vasco, Aragón, Navarra, País Valencià y Madrid, también hay los jóvenes de otras comunidades autónomas que hacen vacaciones escolares, en parte atraídos por el factor PortAventura. Con todo, los empresarios han detectado que también empiezan a recibir de franceses y británicos.

En cuanto a la llegada de más turistas del Reino Unido que años atrás, lo atribuye al hecho que "el destino estira la temporada", hecho que consolida la voluntad de desestacionalizar que hace tiempo que persigue el sector. "El turoperador, al final, juega con la demanda. Si ve que hay demanda habla con el aeropuerto, pone el vuelo y a partir de aquí empieza la fiesta", detalla el portavoz de la FEHT. De todas maneras, Guardià reconoce que es difícil consolidar un volumen grande de británicos por estas fechas porque los días de vacaciones son escasos y la mayoría opta por quedarse en su país.

Las actividades en las Terres de l'ebre, a punto

Las actividades turísticas en las Terres de l’Ebre se preparan para una Semana Santa con buenas perspectivas. Entre las propuestas destaca la navegación fluvial por el río Ebro. En Tortosa, el 'llaüt' Lo Sirgador espera recuperar los meses perdidos, ya que la temporada de otoño e invierno estuvo marcada por lluvias intensas, crecidas y un alto caudal del río que dificultaron su actividad.

El gerente y patrón del barco, Jordi Domingo, señala que hasta hace poco no habían podido trabajar con normalidad, aunque el fuerte caudal actual del Ebro también supone un atractivo añadido. Para Semana Santa han programado varias salidas diarias, con reservas ya en marcha, aunque muchas suelen hacerse a última hora. Además, Tortosa se presenta como un importante destino turístico en estas fechas, combinando celebraciones religiosas con oferta cultural y natural, donde los recorridos en el río permiten descubrir tanto el patrimonio histórico como la biodiversidad del entorno.