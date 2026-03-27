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PortAventura World confirma la fecha: la atracción Dragon Khan reabre tras más de dos meses de obras

La reapertura de Dragon Khan coincide con el inicio de la temporada y la celebración de la Semana Santa

PortAventura reabrirá el Dragon Khan en Semana Santa tras dos meses de parón por obras

Tareas de mantenimiento en la atracción Dragon Khan de PortAventura.

Tareas de mantenimiento en la atracción Dragon Khan de PortAventura. / Zowy Voeten

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El emblemático Dragon Khan volverá a recibir visitantes este sábado 28 en PortAventura World, tras completar un proceso de renovación que se ha prolongado durante dos meses y medio. La reapertura llega después de una intervención técnica inédita en la historia de la atracción, que ha incluido el retrack parcial de dos de sus elementos más icónicos: el Vertical Loop y el Cobra Roll. El objetivo de estos trabajos ha sido mejorar y actualizar la experiencia de uno de los referentes indiscutibles de las montañas rusas en España y Europa.

Desde su inauguración en 1995, Dragon Khan se ha consolidado como uno de los grandes símbolos de PortAventura Park y uno de los principales reclamos del complejo. Más allá de ser una atracción, se ha convertido en una experiencia inmersiva que evoca la China Imperial. Su característica silueta en forma de dragón, el inconfundible sonido de sus trenes y la intensidad de sus ocho inversiones a velocidades que alcanzan los 110 km/h la han posicionado como una parada imprescindible tanto para nuevos visitantes como para los más fieles.

La vuelta de Dragon Khan coincide, además, con un momento destacado en el calendario del resort, marcado por el inicio de la temporada de primavera y la celebración de la Semana Santa. En este contexto, el parque ha puesto en marcha su programación especial Easter Celebration, junto con la reapertura de Ferrari Land y la ampliación de horarios, reforzando así su oferta de ocio.

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Con esta reapertura, Dragon Khan recupera su protagonismo como uno de los grandes iconos del entretenimiento en Europa, combinando adrenalina, velocidad y una experiencia que invita a repetir.

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