Una operación policial contra la delincuencia en Reus acaba con 6 detenidos y 136 identificados

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Reus han detenido a 6 personas y han identificado otras 136, con un total de 55 antecedentes acumulados, en un dispositivo policial conjunto en el barrio de Mas Pellicer de la localidad tarraconense este pasado jueves por la tarde.

A uno de los detenidos, con 44 antecedentes policiales, le constaba una orden vigente de detención por un robo con fuerza; a dos detenidos se les atribuye un delito de hurto de catalizadores y daños el pasado 17 de marzo en Reus y, a los últimos tres arrestados, se les ha detenido por tráfico de drogas, informan los Mossos en un comunicado este viernes.

Los agentes actuaron justo después de observar una transacción y localizaron un total de 35 envoltorios de marihuana, 25 de hachís y 850 euros en billetes fraccionados.

Durante la actuación policial se tramitaron seis denuncias administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes y otras cuatro por posesión de armas blancas y se identificaron a 51 vehículos, dos de los cuales se inmovilizaron y retiraron de la vía pública por falta de seguro, además de imponerse hasta 32 denuncias de tráfico por infracciones diversas.

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Por su parte, la Policía Nacional citó a una persona en su comisaría para trámites de comprobación relacionados con la Ley de Extranjería y está previsto que las seis personas detenidas pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.