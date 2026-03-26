Alquileres desde 427 euros: cómo conseguir uno de los 192 nuevos pisos públicos en Les Oliveres de Tarragona

Las obras de la nueva promoción de viviendas de alquiler asequible ubicadas en el PP-10 de Tarragona ya han alcanzado el 70% de su ejecución. La zona, que recibe el nombre de Les Oliveres, tendrá 192 pisos que se destinarán íntegramente al alquiler social, para los que se deberán cumplir unos requisitos para poder optar a ellos.

En una visita a las obras, este jueves, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha confirmado que está previsto que las primeras viviendas de esta promoción estén terminadas a finales de mayo y que la entrega empiece durante el último trimestre del año, aunque el avance es desigual según las zonas debido a la complejidad del proyecto

La promoción, íntegramente destinada al alquiler, incluye pisos de una, dos y tres habitaciones con plaza de aparcamiento, trastero y servicios comunitarios incluidos, con precios que oscilarán entre los 427 y los 680 euros mensuales. Tendrán unas superficies útiles de entre 38 y 75 m². Ubicados junto a la T-11, en una zona de expansión próxima a la Anella Mediterrània y la ciudad deportiva del Nàstic, los edificios cuentan con la máxima calificación energética (AA), gracias a sistemas de eficiencia como placas solares fotovoltaicas y aerotermia.

La zona, ubicada en un entorno de crecimiento entre los barrios de Bonavista y Campclar, cuenta con una situación y un transporte inmejorables: hay excelentes comunicaciones mediante la N-340 y la A-7, y una conexión rápida con la AP-7; y además está bien comunicada con las líneas de autobús urbano de la EMT Tarragona (líneas L3, L6, L30, L34 y L54). Está a 15 minutos en coche de la estación de trenes de Tarragona y rodeada de zonas de carril bici y viandantes. Además, está cerca del Hospital Viamed y el centro comercial Les Gavarres.

Requisitos, pasos para solicitar y precios

Podrán optar a un alquiler asequible de las viviendas de Les Oliveres las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Catalunya, que acrediten al menos dos años de empadronamiento continuado en Tarragona y cumplan los requisitos económicos establecidos. En concreto, está dirigido a unidades de convivencia de entre una y siete personas con ingresos situados entre 1,5 y 4 veces el Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), y con la condición de que el alquiler no supere el 30% de sus ingresos.

La inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial puede realizarse de tres formas: a través de la página web del registro, mediante la Oficina Local de la Vivienda de Tarragona de la calle Descalços, 11, (con cita previa y presentación de la solicitud junto con la documentación requerida) o en la Agencia de la Vivienda de Catalunya, que en Tarragona está en la calle del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14.

El Ayuntamiento de Tarragona ha informado de los precios de alquiler de estas viviendas. Así, los pisos con 1 habitación (de aproximadamente 42 m²), tendrán un alquiler desde 427 €/mes; los de 2 habitaciones (aprox. 56 m²), desde 507 €/mes; y finalmente, los de 3 dormitorios (aprox. 72 m²), se encontrarán a partir de los 617 €/mes. Todos estos precios incluyen párquing, trastero y los servicios comunitarios incluidos.

La promoción de viviendas se distribuye por contingentes con cupos específicos, con unidades familiares en función de cada uno: 8 pisos se reservan para personas con movilidad reducida (unidades de 2 a 4 miembros con al menos una persona con esta condición), 12 para personas con discapacidad reconocida superior al 33% (unidades de 2 a 5 miembros), 37 para mayores de 65 años (unidades de 1 a 7 miembros con al menos una persona de esa edad), 49 para jóvenes de hasta 35 años (todos los miembros deben cumplir este requisito) y 86 viviendas se destinan al contingente general, abiertas a unidades de entre 1 y 7 miembros.