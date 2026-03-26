Espadaler inaugura las obras del futuro Fòrum de la Justícia de Tarragona, que entrará en funcionamiento en 2029

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han inaugurado este jueves las obras de lo que será el nuevo Fòrum de la Justícia de la ciudad. Ubicado en una parcela de más de 9.000 metros cuadrados de Nou Eixample Nord de Tarragona, el nuevo edificio unificará los diferentes equipamientos judiciales que actualmente están escampados por la ciudad y doblará el espacio disponible, lo que permitirá albergar 700 funcionarios.

La previsión de las obras iniciadas hoy es de dos años y medio para que el nuevo equipamiento pueda entrar en funcionamiento en 2029, aplazando la previsión inicial que había señalado la fecha del 2028. El coste total de las obras, dividido en dos fases, es de más 94 millones de euros.

"Este era un compromiso del Govern con la ciudad y la provincia de Tarragona, hoy se inicia la cuenta atrás", ha dicho el conseller Espadaler en la visita a las obras, que se han iniciado este mismo jueves a primera hora, con la llegada de la maquinaria pesada y el movimiento de tierras. Espadaler ha asegurado que el proyecto "se ha hecho pensando en los usuarios, pero en especial en las víctimas, para que estas no puedan encontrarse con los agresores" dentro de las instalaciones judiciales. "La ganancia es cuantitativa, pero sobre todo es cualitativa", ha dicho el responsable de Justícia, que ha valorado que el nuevo edificio doblará la capacidad y permitirá un ahorro de 1,3 millones de euros en los alquileres actuales.

Dobla el espacio y agrupa equipamientos

El nuevo foro judicial de Tarragona, bautizado como Fòrum de la Justícia por un expresidente de la Audiencia Provincial, tiene previsto finalizar sus obras en el tercer trimestre de 2028, tras dos años y medio de actuaciones. La ubicación es la parcela de 9.167 metros cuadrados que se encuentra entre las calles de Guillem Oliver y del Arquebisbe Josep Pont i Gol, y junto al Centro Penitenciario Abierto y la comandancia de la Guardia Civil en la ciudad. Dispondrá de 40.000 metros cuadrados de espacio, muy por encima de los 19.000 actuales, en hasta ocho sedes disgregadas, y tendrá capacidad para los 700 funcionarios actuales, más el crecimiento futuro.

Se trata de una petición que la ciudad arrastra desde hace años, puesto que de momento es la única capital judicial de Catalunya sin una sede agrupada para estos servicios públicos. De hecho, este es el tercer proyecto para una capital judicial en Tarragona, ya que el primero se inició hace más de dos décadas y quedó parado en 2009; y el segundo se hizo para ubicarse en la Rambla Lluís Companys, y tampoco prosperó. "No hemos tenido mucha suerte", ha reconocido el alcalde Viñuales, abogado de profesión, que ha calificado de "histórico" que la ciudad tenga "una sede digna, eficiente y a la altura del servicio que es la justicia".

Este jueves se ha activado la primera fase de las obras, consistente en el movimiento de tierras y la construcción de la estructura, una fase valorada en 23'5 millones de euros. La segunda fase empezará antes de finalizar la primera y corresponderá a la definición de la arquitectura y las instalaciones del edificio, por 70'5 millones. En total, las obras cuentan con una inversión de 94 millones de euros, aportados por el Departament de Justícia de la Generalitat, "la inversión más grande del departament en toda Catalunya", en palabras del alcalde.