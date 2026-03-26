La Copa de la Reina arranca en Tarragona con cuatro días de baloncesto de élite

El Palau d'Esports Catalunya de la Anella Maditerrrània de Tarragona acoge, desde este jueves por la tarde y hasta este domingo 29 de marzo, la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa. La cita deportiva reunirá a los ocho mejores equipos de la primera fase de la Liga Regular de la Liga Femenina Endesa, con un centenar de jugadoras y miles de aficionados que han agotado las entradas. La presentación oficial de este gran acontecimiento, que llega por primera vez a Tarragona y que reunirá hasta 5.000 personas en cada partido, se ha llevado a cabo este jueves en la Fan Zone del Palau d'Esports Catalunya.

"Estamos muy contentos, Tarragona será durante cuatro días el epicentro del mejor baloncesto español. Queríamos que este gran acontecimiento fuera el que estrenara las nuevas gradas del Palau d'Esports, unas graderías recientemente inauguradas que permitirán acoger citas deportivas de primer nivel. En los últimos años, Tarragona ha sido escenario de numerosos acontecimientos importantes, pero hasta ahora no hemos visto nada igual como la Copa de la Reina", ha dicho el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en el transcurso de la presentación. "Queremos que la ciudadanía disfrute de este gran espectáculo deportivo y también de la magnífica ciudad que tenemos; y que los visitantes sean embajadores", ha manifestado.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha subrayado "el trabajo en equipo entre instituciones y patrocinadores, clave para hacer posible esta gran cita, el acontecimiento más atractivo de la Liga Endesa, que es la mejor liga de Europa". La representante territorial de Esports de la Generalitat en el Camp de Tarragona, Estefania Serrano, también ha puesto en valor "la colaboración entre instituciones, entidades y federaciones" para llevar a cabo eventos como el hecho de acoger la Copa de la Reina. Serrano también ha destacado la importancia del deporte femenino: "Tenemos aquí los ocho mejores equipos del baloncesto estatal, hecho que permitirá la tan importante visibilización de las referentes para muchas niñas y jóvenes. Y esto es fundamental".

El torneo contará con siete partidos que empiezan este jueves por la tarde con el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren; y el duelo entre el Valencia Basket y el Durán Maquinaria Ensino. Este viernes la competición continuará con el Hozono Global Jairis, que defenderá su título enfrentándose al debutante Innova-tsn Leganés en una jornada que se completará con el gran clásico del baloncesto estatal, el partido entre el Spar Girona y el Perfumerías Avenida. En estos cuatro partidos se pondrán en juego los billetes para las semifinales de este sábado, y domingo por la tarde llegará la gran final, que tendrá lugar a las 18 h. Todos los partidos se retransmitirán en directo por Teledeporte.

En el acto de presentación de hoy también han participado la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril; y la responsable de comunicación de Endesa en Catalunya, Miriam Filella.

Miles de espectadores y millones de impactos en los canales digitales

Las cifras de las anteriores ediciones de la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa son muy significativas, con más de 850.000 personas siguiendo en directo el torneo a través de la televisión. En cuanto al impacto digital, en las anteriores ediciones la cita generó más de 7 millones de impresiones en las redes sociales, cerca de 4 millones de visualizaciones y más de 266.000 interacciones.

También a partir de este jueves y hasta el domingo, tendrá lugar la Minicopa de la Liga Femenina Endesa con la participación de hasta 200 jugadoras repartidas entre 16 equipos. Los partidos tendrán lugar todas las mañanas, de 9.30 h a 13.30 h en diferentes instalaciones deportivas municipales como son los pabellones de Campclar, el Serrallo, Sant Pere i Sant Pau y Riu Clar. La final tendrá lugar este domingo, 29 de marzo, a las 13 horas, en el Palau d'Esports Catalunya.