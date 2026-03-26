Barcelona, Tarragona y Granollers se teñirán de amarillo chillón a 100 días del paso del Tour con una triple celebración simultánea

La cuenta atrás para la llegada del Tour de Francia a Catalunya se iniciará este jueves, 26 de marzo, de forma simultánea en las tres ciudades que protagonizarán la salida de las tres etapas. Barcelona, Tarragona y Granollers, por este orden, centrarán la atención del ciclismo más universal y, por ello, las tres ciudades han preparado una triple celebración en la que destacan cronómetros, iluminación de edificios emblemáticos y la exhibición de un gran 'maillot'.

El paseo Lluís Companys de Barcelona, la plaza de la Imperial Tarraco de Tarragona y la plaza de la Porxada de Granollers se convertirán en los epicentros de la fiesta simultánea, que terminará con las ciudades del Tour teñidas del amarillo chillón característico de la competición francesa. A pesar de que el paso de la carrera ciclista tiene lugar durante tres días sucesivos y que la espera en Tarragona y en Granollers tendrá que ser, por fuerza, un día y dos días más larga respectivamente, las tres ciudades se aferran a la cifra redonda de los cien días que quedan para el Grand Départ de Barcelona el 4 de julio.

Barcelona estrena himno

La capital catalana inaugurará la celebración con la que quiere simbolizar el tramo final hacia una carrera histórica tanto para las ciudades como para el país. A partir de las 18:00 horas, el paseo Lluís Companys iniciará una fiesta que tendrá, como instante más simbólico, la activación de un reloj con la cuenta atrás de los días restantes hacia la llegada del Tour, lo que servirá como recordatorio a la ciudadanía de que la cita ciclista se aproxima.

Barcelona también ha preparado una banda sonora que acompañará a la ciudad a lo largo de los meses previos a la gran cita. El grupo Doctor Prats ha creado Energia!, canción oficial del Grand Départ que se aspira a convertirse en un himno festivo sobre el esfuerzo colectivo. El consistorio busca transmitir al mundo, apunta, "el espíritu abierto, vibrante y mediterráneo de Barcelona". La banda catalana ofrecerá un breve concierto en directo en Arc de Triomf para finalizar la fiesta abierta a toda la ciudadanía.

Espectáculo y actividades en Tarragona y Granollers

Barcelona pasará el testigo a Tarragona, que también ha preparado música en directo para celebrar los últimos 101 días: a las 18:45 horas, la Xaranga Tocabemolls, que tiene el amarillo como marca de identidad, saldrá de la plaza Imperial Tarraco y se dirigirá al Ayuntamiento, pasando por las calles más céntricas. En paralelo, en la plaza de la Font y sobre una alfombra del mismo color, comenzará el espectáculo Absurd de la compañía Circ Vermut. Combina técnicas de circo de alto nivel con humor y equilibrios imposibles en los que la bicicleta es la protagonista.

A las 20:00 horas, ante el consistorio, tendrá lugar un breve acto institucional en el que se activarán dos grandes pantallas, ubicadas en el Ayuntamiento y en la futura sede de la Diputació de la plaza Imperial Tarraco, que mostrarán la cuenta regresiva hasta el 5 de julio.

En Granollers, la fiesta contará con la presencia de la alcaldesa, Alba Barnusell, y representantes de los municipios del Vallès por donde pasará la tercera etapa de la carrera ciclista. El momento culminante llegará a las 19:45 horas, cuando se encenderá una iluminación amarilla especial en la plaza y se descubrirá un gran maillot amarillo, recordando la llegada del Tour, el 6 de julio. A partir de ese momento, Granollers se llenará durante semanas de ambientación ciclista y múltiples actividades, la más destacada de las cuales será el Gran Dictat, este viernes en el Palau d'Esports, en el que participarán 800 alumnos de 5º y 6º de primaria.

Iluminación amarilla

Precisamente, la iluminación de monumentos y edificios insignes de las tres ciudades será el denominador común para la triple celebración. Durante cien días, Tarragona proyectará el amarillo en las fachadas del Ayuntamiento, el Mercat Central, la futura sede de la Diputació y la figura de la Torre dels Vents; y Granollers lo hará en el consistorio y en la Porxada. En Barcelona se iluminarán edificios históricos y espacios emblemáticos de la ciudad, como el mirador de la Torre Glòries. También de forma conjunta, durante los actos institucionales de este jueves, se realizará un reconocimiento a las trayectorias de los clubes ciclistas barceloneses, tarraconenses y granollerenses.

Voluntariado

Además, desde este lunes ya es posible inscribirse como voluntario para la organización de las etapas del Tour, a través de un formulario en el que hay que elegir una de las tres etapas y disponibilidad a jornada completa o parcial. La principal misión será informar a la ciudadanía y apoyar labores logísticas, siempre bajo la batuta de responsables oficiales del evento. Los requisitos son tener más de 16 años, hablar catalán, castellano o francés y asistir a una formación previa. No es necesaria ninguna experiencia previa específica.