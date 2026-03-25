Illa oficializa el nuevo consorcio del patrimonio de Tarraco: "Necesitamos a Tarragona para que el país avance"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmado este miércoles en Tarragona la creación del Consorci Patrimoni Romà, el paso definitivo para oficializar la activación de una herramienta clave para la gestión de los monumentos y espacios que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la única ciudad catalana con esta distinción mundial. El convenio firmado reúne a la Generalitat de Catalunya, la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y el Ayuntamiento de Tarragona como principales actores del nuevo organismo, que después de la rúbrica, realizada simbólicamente en la sala del Sarcófago de Hipólito del Pretorio romano, ha realizado el primer encuentro oficial.

El Consorci Patrimoni Romà tendrá un presupuesto anual de 8 millones de euros y supone el primer ente que agrupa a las administraciones responsables y propietarias, a imagen de los que ya existen en Mérida o Cuenca. El nuevo organismo, presentado en Tarragona a principios del pasado mes de septiembre, fue aprobado por el consistorio tarraconense en octubre de 2025 y por la Generalitat de Catalunya este pasado mes de enero.

La asistencia de Illa no se ha limitado solo al patrimonio: a lo largo de la mañana, el president se ha reunido con la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) para analizar las consecuencias del conflicto en el Oriente Medio en la producción y las exportaciones del Polígono Petroquímico de Tarragona, el más importante del sur de Europa.

Al mediodía, después del encuentro del Consorci Patrimoni Romà, Illa tiene prevista una visita al barrio de Campclar. Aquí se encontrará, entre otros, con vecinos de las Casas de Colores, una urbanización en mal estado que reclama mejoras a la Generalitat.

Se trata de tres visitas en tres ámbitos diferenciados con los que Salvador Illa quiere lanzar dos mensajes claros: "Protección y confianza en nuestras posibilidades". "Es el momento de protegernos ante los efectos de un inmenso error y la imprudencia de la guerra; de tener plena confianza en Catalunya porque tenemos la capacidad de aprovechar las oportunidades de futuro en este momento".

En el acto de firma del convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento, el president se ha referido al flamante Consorci como "un paso importante para Tarragona y una responsabilidad ante el mundo". "Tarragona reúne buena parte de los retos que tiene planteados Catalunya; necesitamos el motor de Tarragona a pleno rendimiento para que el país avance", ha dicho Illa.

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