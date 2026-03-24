Índice socioeconómico
Dónde vivir en Tarragona: ranking de los 3 pueblos con mejor calidad de vida
El Índice Socioeconómico Territorial revela la calidad de vida de todos los municipios de Catalunya
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El mapa de la calidad de vida en la provincia de Tarragona deja un podio claro: tres pequeños municipios del Camp de Tarragona se sitúan como los mejores lugares para vivir según, el último Índice Socioeconómico Territorial (IST) publicado. Este índice, realizado en 2023, revela la calidad de vida en todos los municipios de Catalunya y muestra las tendencias en comparación al que se realizó en 2022.
En esta lista destacan, por encima del resto, tres pueblos del Camp de Tarragona como los mejores de la demarcación para vivir, según el IST: dos de ellos están en el Baix Camp y el tercero, en el Tarragonès. En el primer puesto está Renau, un pequeño pueblo de 165 personas situado cerca del río Gaià y a apenas 15 kilómetros de Tarragona. Este encabeza la clasificación con un IST de 126,1 puntos.
El segundo y el tercer puesto son para Almoster y L'Argentera, con 123,5 y 120 puntos, respectivamente, más cerca de Reus. En estos tres primeros casos, la calidad de vida ha aumentado respecto al anterior Índice Socioeconómico Territorial, realizado en 2022. La mayor subida la protagoniza l'Argentera, que suma más de seis puntos en un año.
En la Costa Daurada la situación cambia, y sólo Altafulla (Tarragonès) se encuentra por encima de los ciento diez puntos, con 110,6 totales, lejos del segundo puesto. Este se lo lleva Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), que con 101,7 puntos: con dos importantes núcleos de población es uno de los mejores municipios del litoral para irse a vivir. Cambrils ocupa el tercer puesto de la lista de pueblos costeros, con 100,4 puntos.
¿Y en el Ebro?
En las Terres de l'Ebre, la media es sensiblemente menor en cuanto al IST. Los 3 pueblos con mejor calidad de vida son Paüls (Baix Ebre), con 104,2 puntos y a unos 20 kilómetros de Tortosa; Alfara de Carles (Baix Ebre), con 101,4 puntos; y Miravet (Ribera d'Ebre), con 101,3 puntos, situado a 6 kilómetros de la capital comarcal, Móra d'Ebre. Este último es considerado uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Tarragona.
Y de los mejores, a los peores. Los cuatro pueblos tarraconenses con peor calidad de vida tienen un IST por debajo de los 79 puntos. En orden de más a menos, estos son El Masroig (Priorat), con 78,9 puntos; Forès (Conca de Barberà), con 76 puntos; L'Aldea (Baix Ebre), con 73,8 puntos; y finalmente Ulldecona (Montsià), con 70,6 puntos, justo en la frontera con el País Valencià. En estos últimos tres casos se ha detectado un descenso de la calidad de vida en comparación con el IST de 2022.
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