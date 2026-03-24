Reus impulsa la construcción de 618 viviendas públicas: los de Mas Iglesias y La Riera estarán listos en cuatro meses

Las viviendas de protección oficial (VPO) de Mas Iglesias y de La Riera de Reus estarán finalizados entre los meses de junio y julio, y la intención del consistorio es adjudicarlos antes de acabar el año. La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita (PSC), ha avisado que la administración local ya ha hecho los "deberes" y ha instado a la Generalitat porque "se ponga un poco las pilas". "No queremos que estos pisos se queden mucho tiempo sin una adjudicación", ha destacado Guaita. En total, el Ayuntamiento de Reus está impulsando la construcción de 618 viviendas públicas este mandato a través de varios mecanismos como la modificación urbanística, la promoción publicoprivada y la adquisición vía tanteo y retracta.

El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Reus inició los trámites para modificar urbanísticamente la zona de la antigua fábrica Pich Aguilera para construir 190 nuevas viviendas de protección oficial. Con estos, la capital del Baix Camp habrá impulsado 618 pisos este mandato. Destacan los de Mas Iglesias (132) y los de la Riera (60), que se habrán finalizado en cuatro meses, y también se construirán 78 pisos en la calle Ball de Diables y 51 en la calle Vilafortuny dentro del Pla 50.000 viviendas de la Generalitat. Y, finalmente, los 40 pisos que se tienen que levantar en la avenida del Carrilet después de la permuta de la nave propiedad de Reus Mobilitat i Serveis.

"Durante muchos años no se ha hecho vivienda pública ni a Reus ni a en ninguna parte y ahora tenemos que remar todos muy rápido", señaló este lunes la alcaldesa, en rueda de prensa. "Nosotros intentamos cubrir todas las necesidades y lamentablemente probablemente no les acabaremos cumpliendo", continuó. Así mismo, pidió al Estado que los solares que tenga en la ciudad "pasen a disposición pública para hacer vivienda".

Mas Iglesias y la Riera

Dos de las promociones más importantes son los de Mas Iglesias y la Riera. En el primer caso son viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y los de la Riera, de compra. La alcaldesa avanzó que estarán terminados entre junio y julio y ha insistido que el Ayuntamiento ya ha hecho los "deberes". Por eso, apresuró a la Generalitat para "ponerse las pilas" y adjudicar los pisos. "No nos queremos encontrar que en junio-julio tengamos las viviendas acabadas y no las adjudicamos hasta enero del 27. Sería absurdo tener los pisos cerrados sin la adjudicación", valoró Guaita.

Fosa de Pich Aguilera

Por otro lado, este lunes el Departamento de Justicia de la Generalitat anunció que la próxima semana se llevarán a cabo los trabajos de prospección geofísica para intentar localizar la posible fosa del campo de concentración franquista en la calle Jacint Barrau. Este espacio se podría encontrar en el entorno de la antigua fábrica Pich Aguilera, donde se impulsa la construcción de vivienda. "Estrictamente, el espacio donde hay el edificio parece que no se vería afectado, pero no lo sabemos todavía", subrayó Guaita.

La alcaldesa explicó que se trata de un "plazo muy largo" y que el Ayuntamiento de Reus irá "realizando las acciones" con las tareas de Justicia. "Cuando Memoria Democrática vaya haciendo su trabajo, nosotros también iremos haciendo la nuestra de ir avanzando hacia un sentido o hacia otro", apuntó.