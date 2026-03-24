PortAventura World cierra el conflicto laboral: los trabajadores ratifican el acuerdo que mejora las condiciones y el salario

Los trabajadores de PortAventura World han ratificado, mediante una asamblea, el acuerdo para aceptar el nuevo convenio colectivo entre la representación sindical y la empresa. Este garantizará mejoras en las condiciones salariales y laborales para los empleados. Así lo ha revelado el parque en un comunicado este lunes, que cierra unas reclamaciones sindicales iniciadas hace más de un año.

Este lunes a última hora de la tarde, la asamblea de trabajadores y trabajadoras de PortAventura World ratificó el acuerdo para el nuevo convenio colectivo al que llegaron los sindicatos y la empresa, que regulará el marco laboral de los empleados de la compañía para el período 2025-2029. El nuevo acuerdo asegura mejoras salariales para los trabajadores, así como la conciliación laboral y la organización del trabajo.

También se "reforzará la estabilidad en la ocupación y el crecimiento del proyecto", según el comunicado que ha hecho público PortAventura World. Desde el parque se recuerda que el acuerdo ha sido posible con la mediación del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Durante el proceso, la representación sindical de los trabajadores, encabezada por CCOO y UGT, buscaba una actualización salarial que compensara la pérdida de poder adquisitivo, así como la implementación de medidas destinadas a aligerar la carga laboral. Ambas demandas buscaban reconocer y compensar la contribución de la plantilla, considerada "fundamental en el éxito de PortAventura".

Un año de reivindicaciones

El nuevo convenio colectivo tiene como objetivo "garantizar mejoras muy positivas para todas las personas trabajadoras" de la compañía, y llega tras más de un año de reivindicaciones de los empleados. El año pasado, en plena celebración de los 30 años del parque, los trabajadores convocaron huelgas en abril y mayo en señal de protesta, algunas de ellas posteriormente desconvocadas por los preacuerdos entre ambas partes. La situación de conflicto obligó al parque a aplazar la fiesta de aniversario.

En ese momento, el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, señalaba que la compañía se mostraba "muy constructiva" y buscaba "un acuerdo que beneficie a todas las partes con un esfuerzo significativo".