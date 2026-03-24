El Port de Tarragona mueve más de 5,1 millones de toneladas en los dos primeros meses de 2026

El Port de Tarragona ha cerrado los primeros dos meses del 2026 con un tráfico acumulado de mercancías de 5,11 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo período del año anterior. "Este resultado positivo es fruto de la robustez de sectores clave como la siderometalurgia, los productos químicos y el agroalimentario, que han compensado la volatilidad de otros segmentos en un contexto internacional complejo", informa la infraestructura este martes en un comunicado.

Los graneles sólidos han registrado el mayor aumento, un 21,2%, y un volumen acumulado de 1,73 millones de toneladas. Y dentro de este grupo, destaca el comportamiento del sector siderometalúrgico, que ha subido hasta las 419.321 toneladas, un incremento del 51%.

El movimiento de mineral de hierro ha registrado un aumento del 118,3%, con 336.077 toneladas movidas hasta febrero, mientras que el sector de los abonos ha tenido un alza del 321,2%, pasando de las 4.041 toneladas del pasado año a las más de 17.000 este año.

Productos energéticos y líquidos

El Port de Tarragona destaca también el papel de los productos energéticos, que, con 161.059 toneladas, han registrado un aumento 75,7% en el acumulado del año. El puerto se consolida como "la principal puerta de entrada para el sector agroalimentario y ganadero", con un crecimiento acumulado del 7,5% y un volumen total de 1,2 millones de toneladas.

Dentro de este grupo, sobresale el movimiento de piensos y forrajes, que ha aumentado un 47% hasta las 282.643 toneladas, así como la progresión en el segmento de las frutas, hortalizas y legumbres, que con 30.535 toneladas registra un incremento del 52,9%.

En cuanto a los líquidos, el Port ha movido más de 3 millones de toneladas y, a pesar del estancamiento del crudo de petróleo, los productos químicos que forman parte de este grupo han crecido un 12,7%, hasta alcanzar las 679.297 toneladas.

Por otra parte, mercancías como el gasoil (+44,9%) y otros productos petrolíferos (+55%) "muestran una evolución muy positiva, que demuestra la capacidad de las terminales tarraconenses para adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético".