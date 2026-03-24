Los niveles de 1,3 butadieno en el Morell (Tarragona) se dispararon a raíz del apagón de abril de 2025

Los niveles de 1,3 butadieno en el Morell (Tarragonès) se dispararon a raíz del apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado. Aquel hecho representó que los registros analizados en continuo en abril por el Observatori de la Qualitat de l'Aire de Tarragona fueran los más elevados del año y que la media mensual llegara a los 3,02 µg/m³, por encima de los 2 µg/m³ de media anual que se fija como normativa en el Canadá y que la industria tarraconense utiliza como valor de referencia, puesto que aquí la ley no establece limitaciones.

El Morell está a muy poca distancia del Polígon Petroquímic Nord de Tarragona. Con todo, el Observatori también apunta que las medias anuales de este compuesto fueron más bajas que en 2024 en la mayoría de los 22 puntos de muestreo, principalmente situados en diferentes localidades del Camp de Tarragona.

El apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado obligó a las empresas del polígono petroquímico de Tarragona a actuar de emergencia y parar las plantas. Esto se tradujo en grandes columnas de humo que alertaron a la población, si bien la industria comunicó que no había ningún riesgo para la salud de las personas. Los datos del Observatori reflejan que en aquellos días los aparatos que miden en continuo los niveles de 1,3 butadieno en el Morell registraron concentraciones de este compuesto cancerígeno muy superiores a las habituales, con picos que se acercaron a los 200 µg/m³.

Los equipos cogen muestras aproximadamente cada 20 minutos. "Son valores puntuales que después vuelven a bajar. Está dentro de la normalidad que esto pueda pasar", ha explicado el director del área de territorio de la Fundació Institut Cerdà y coordinador del estudio, Lluís Inglada. La media mensual de abril fue de 3,02 µg/m³ y la de mayo se situó en los 1,24 µg/m³, muy cerca de la media anual del 2025, que fue de 1,20 µg/m³.

El coordinador también ha destacado que el 90% de los casi 16.400 valores registrados durante el 2025 están por debajo de los 2 µg/m³, de hecho, el 84% de las muestras no llegan a los niveles mínimos de detección del compuesto. Únicamente un 1% de las muestras superan los 20 µg/m³, el mismo porcentaje que los dos años anteriores.

Rebaja respecto al 2024

Más allá de este cromatógrafo en línea que recoge los datos de 1,3 butadieno en el Morell, el Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona utiliza medidores pasivos para recoger las concentraciones de hasta 75 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Entre estos, hay también el 1,3 butadieno y otros que se generan en las instalaciones industriales de la zona, como el benceno o el 1,2 dicloroetano.

Los medidores se ubican en 22 puntos del entorno de los polígonos petroquímicos de Tarragona, de los cuales dieciocho son en doce municipios diferentes del Camp de Tarragona, además de Barcelona, Lleida y Girona, y Prades (Baix Camp) como lugar de montaña donde la contaminación de las ciudades no llega. El estudio evalúa las inmisiones (la concentración de un contaminante que respiraría una persona en un punto concreto del territorio) y la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en el Camp de Tarragona. El observatorio está impulsado por Repsol, con el apoyo de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), la coordinación del Institut Cerdà y la dirección científica de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

En cuanto a los datos obtenidos de 1,3 butadieno en los diferentes puntos con los medidores pasivos, en la mayoría de lugares las concentraciones son inferiores a las registradas en 2024. En el entorno del Polígono Petroquímico Norte, en todas las localidades se mejoran los resultados. De hecho, el que más baja es precisamente el Morell, puesto que el 2024 hubo un incremento significativo. Al lado del Polígono Sur, en cambio, hay lugares donde los registros del 2025 son superiores. Son los casos de la Canonja y los barrios tarraconenses de Bonavista y El Serrallo, mientras que en la Pineda y Vila-seca se mantuvieron estables. En todos los puntos las medias anuales quedaron por debajo de los 1,5 µg/m³ y, en la mayoría, por debajo del 1 µg/m³.

Incremento en el benceno y los COV

El benceno es el único de los 75 COV analizados que tiene una limitación fijada por ley, situada en los 5 µg/m³ de media anual. Un valor que a partir del 2030 una directiva europea rebajará hasta los 3,4 µg/m³. En este caso los datos del Observatori indican que en ninguno de los 22 puntos de muestreo se llegó a los 1,5 µg/m³ de media anual. Aun así, sí que los registros fueron ligeramente superiores a los del 2024 en la mayoría de los casos. De hecho, tan solo Constantí mejoró las cifras. Del resto, destacan los incrementos en el entorno del polígono sur, especialmente a Bonavista, El Serrallo y Torreforta.

En cuanto al sumatorio del COV, la tendencia es similar. Aquí no hay ningún marco legal que establezca límites y todos los valores medios anuales están por debajo de los 70 µg/m³, una cifra inferior en máximos de años anteriores, cuando se habían llegado a registrar concentraciones de más de 80 µg/m³. A pesar de esto, los aparatos detectaron niveles más altos que en 2024 en todas partes, a excepción de la Pineda, que se mantuvo estable.

Las concentraciones más altas fueron en El Serrallo (67,7 µg/m³ de media anual), especialmente por una punta mensual en enero, y en la Universidad Laboral (56,5 µg/m³). En Bonavista y Campclar también se detectaron incrementos destacables. Con todo, tan solo el Serrallo supera la media anual detectada en Barcelona, que fue de 57,4 µg/m³. Según los impulsores del estudio, muchos de estos COV están relacionados con el tráfico y las emisiones de gases de los vehículos de combustión. Municipios como Constantí (35,4), la Pobla de Mafumet (34,2), Valls (34,1) o Reus (31,9) quedaron fuerza por debajo.