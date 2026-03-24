Luces amarillas en monumentos y edificios: Tarragona inicia este jueves la cuenta atrás de los 100 días para el Tour de Francia

Tarragona se pone a punto para la llegada del Tour de Francia este próximo mes de julio, lo que promete ser uno de los eventos deportivos más importantes de la historia reciente de la ciudad. Este jueves, 26 de marzo, la ciudad ha preparado una tarde de actividades para iniciar la cuenta atrás de los últimos 100 días para el Grand Départ del Tour 2026, que tendrá lugar en Barcelona. Varios monumentos se vestirán de amarillo y se colocarán pantallas con la cuenta regresiva en un acto paralelo al que celebrará Granollers, ciudad de inicio de la tercera etapa de la carrera ciclista más famosa del mundo.

Quedarán 100 días para la gran salida de Barcelona pero en realidad serán 101 para que el Tour de Francia llegue a Tarragona, al día siguiente, el 5 de julio. La ciudad se prepara para ser la partida de la segunda etapa de la carrera y ha previsto la iluminación, con luz amarilla, de la fachada del Ayuntamiento, el monumento de la Torre dels Vents (plaza de las Corts Catalanes), el Mercat Central y la futura sede operativa de la Diputació de Tarragona (plaza Imperial Tarraco). De esta forma, un monumento icónico y varios edificios de plazas céntricas se vestirán con el color corporativo para dar la bienvenida al Tour.

El encendido será el momento culminante del acto de los 100 últimos días y tendrá lugar a las 20:23 horas de este martes. La activación se realizará en la plaza de la Font, con un pulsador con el que también se encenderán dos grandes pantallas que contendrán la cuenta regresiva hasta el 5 de julio. Estas estarán en el Ayuntamiento de Tarragona y en la futura sede de la Diputació, que está en el trazado del Tour por el centro de la ciudad.

Música y reconocimiento a los clubes ciclistas

El acto de este jueves se iniciará a las 18:45 horas en la plaza Imperial Tarraco, con la Xaranga Tocabemolls, que lleva uniforme amarillo, acorde con el Tour. La charanga recorrerá la Rambla Nova y diferentes calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de la Font. En paralelo, ante el Ayuntamiento de Tarragona y sobre una alfombra amarilla, comenzará el espectáculo Absurd, de la compañía Circ Vermut, que combina técnicas de circo de alto nivel con humor y equilibrios imposibles en los que la bicicleta será protagonista.

Hacia las 20:00 horas, la Xaranga Tocabemolls llegará a la plaza de la Font, cuando se dará inicio al breve acto institucional conducido por el humorista tarraconense Roberto Vara. En este acto está previsto un reconocimiento a los dos clubes ciclistas de la ciudad, el Club Ciclista Tarragona y el Club Ciclista Campclar.

'Tarragona, el Tour en casa' tiene el objetivo de compartir con la ciudadanía la "ilusión" de acoger la salida de la segunda etapa de uno de los eventos deportivos con más público del mundo, apuntan desde el consistorio, y será paralelo a la celebración que se realizará, en ese mismo momento, en Granollers. El programa de actividades educativas, culturales y deportivas se alargará durante los próximos meses y se enmarca en un proyecto impulsado por el propio Ayuntamiento, la Diputació de Tarragona y la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat busca voluntarios

Esta semana, el Departament d'Esports de la Generalitat ha puesto en marcha la campaña de voluntariado para el ‘Grand Départ’ del Tour de Francia 2026, que pasará por Barcelona el 4 de julio, por Tarragona el 5 de julio y por Granollers el día 6. La Generalitat lo presenta como una gran oportunidad para proyectar Catalunya a nivel internacional. El formulario de inscripción ya está abierto para todas las personas interesadas en participar desde dentro.

Se buscan voluntarios para colaborar en la organización en los 63 municipios implicados, con coordinación a través de los ayuntamientos. Los participantes recibirán material oficial y asistirán a sesiones informativas sobre sus funciones, como seguridad, protocolo y atención al público. Según el conseller Berni Álvarez, los voluntarios serán embajadores de los valores deportivos y sociales del territorio.