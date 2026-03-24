Investigadas tres personas, una de ellas en Tarragona, por suplantación de identidad empresarial

La Guardia Civil ha investigado a tres personas residentes en las provincias de Badajoz, Tarragona y Cádiz como presuntas autoras de tres delitos de estafa informática, mediante el acceso fraudulento a los correos corporativos de empresas de varias provincias, con un perjuicio de 240.000 euros, de los que 225.000 fueron recuperados.

Según ha informado a Guardia Civil en nota de prensa, mediante ese acceso a los correos corporativos de estas empresas, los detenidos presuntamente modificaban los números de cuenta en las facturas para provocar la realización de abonos bancarios fraudulentos.

Todos los hechos fueron denunciados a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras percatarse los perjudicados que los abonos bancarios no habían llegado debidamente a las empresas emisoras de las facturas que sí habían realizado en realidad los trabajos facturados. Las empresas tenían su sede física en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén.

La primera denuncia presentada en menos de 24 horas desde que se efectuó la transferencia, permitió que de forma inmediata la Guardia Civil iniciara los trámites con la entidad bancaria receptora del abono fraudulento bloqueando la cantidad de 200.000 euros en la primera cuenta destinataria y otros 25.000 euros reenviados a una segunda cuenta también fraudulenta.

La segunda y tercera denuncias fueron presentadas varios días después de efectuarse los abonos fraudulentos, al recibir las empresas perjudicadas varios requerimientos de pago de los proveedores legítimos y, tras revisar las comunicaciones electrónicas previas, percatarse del fraude.

Iniciadas las investigaciones, no fue posible obtener el bloqueo de los movimientos bancarios, si bien el Equipo de la Cibercomandancia en el marco de la Operación DYNABEC, pudo reconstruir con detalle la trazabilidad de cada uno de los pagos fraudulentos y lograron finalmente identificar e investigar a los tres presuntos implicados, residentes en Algeciras, Badajoz y Tarragona.

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La Guardia Civil recuerda que este tipo de estafa informática causa un doble perjuicio a la empresa estafada pues, además de la pérdida patrimonial por el abono fraudulento, ha de continuar haciendo frente al pago a la empresa legítimamente reclamante, la cual a su vez ha sido víctima por la suplantación de su identidad empresarial en la factura fraudulenta.