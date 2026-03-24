El Govern investirá a Tarragona como capital catalana de la danza contemporánea con la plataforma CataLANDance

La Generalitat de Catalunya aprobará este martes, 24 de marzo, en acuerdo de Govern, que la futura sede de CataLANDance se ubicará en Tarragona a partir del año 2027. Con una inversión de más de medio millón de euros en los próximos tres años, el Departament de Cultura, a través del Institut Català de les Empreses Culturals, quiere que Tarragona acoja esta plataforma de contratación concebida como un espacio para profesionales, compañías y entidades del sector de las artes escénicas y que convertirá a la ciudad, junto con la celebración de la jornada profesional Especial Dansa, en un epicentro de atracción de la danza contemporánea nacional e internacional.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, lo ha definido como "un auténtico polo de actividad profesional y de difusión y fomento de la danza contemporánea" y que da respuesta a los dos ejes que se han marcado como objetivos desde la conselleria catalana: el impulso a la creación y la vertebración de un sistema cultural descentralizado que lleve la cultura a diferentes puntos de Catalunya. Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reivindicado la "capacidad acogedora" de la ciudad y ha definido el anuncio como una "oportunidad impresionante".

Los mercados estratégicos

La Generalitat quiere que la danza y la creación contemporáneas sean para Tarragona lo que el circo es para Reus con la Fira Trapezi, y ampliar de esta forma una red ya extensa de ciudades catalanas que tienen en las artes escénicas y la música un gran aparador universal. La Mostra d'Igualada, con espectáculos para todos los públicos; el Mercat de Música Viva de Vic como punto de encuentro del sector musical; la Fira Mediterrània de Manresa como un mercado estratégico de la cultura popular; y la Fira Tàrrega, como escaparate para el mercado internacional, son los ejemplos que toma el Govern para instaurar la plataforma CataLANDance en Tarragona.

Esta se unirá al Especial Dansa, que tendrá lugar este 25 de marzo dentro del Festival Dansa Tarragona, para crear un espacio profesional de exhibición y conexión que promueve la contratación de espectáculos de danza y que facilita el encuentro de compañías y programadores del Estado. Esta jornada profesional también se afincará de forma definitiva en Tarragona. La celebración de ambas plataformas será bienal y de forma alternada, por lo que la primera edición de CataLANDance en Tarragona tendrá lugar en 2027. La primera y única edición de este espacio, en 2025, fue en Terrassa.

El anuncio de la consellera Hernández ha ido emparejado del compromiso económico, que el Govern aprobará este martes al mediodía: 535.000 euros en diferentes anualidades, entre 2026 y 2029, para afianzar esta apuesta por la ciudad. Parte de esta inversión, según ha revelado el Departament de Cultura, se destinará a la contratación, por parte del Ayuntamiento de Tarragona, de las dos ediciones de Especial Dansa (2026 y 2028), y otra parte a la CataLANDance de 2027. Una pequeña parte de la aportación se abonará en 2029, correspondiente a los últimos pagos pendientes. Y finalmente habrá una tercera pata de esta contribución a PRO365 Dansa, una iniciativa del II Pla d'Impuls de la Dansa que promueve la contratación de espectáculos de danza contemporánea de compañías catalanas.

El compromiso con la ciudad, sin embargo, restará pendiente de una renovación cada dos años. "Los acuerdos se deben tomar por períodos pero la intención es que la apuesta se consolide en Tarragona, esperamos que sea fructífero y longevo", ha dicho Hernández. En este sentido, la consellera ha valorado que "es importante aglutinar eventos y consolidar sedes para estos mercados", y que esto, junto a la buena "disposición" que han encontrado en el Ayuntamiento de Tarragona, ha sido clave para escoger a la ciudad como emplazamiento de CataLANDance.

La definición de Tarragona como sede de la plataforma comportará también la actualización de su dirección artística, algo en lo que el consistorio tarraconense ya ha empezado a trabajar. El actual contrato finalizará a finales de este 2026, por lo que la nueva dirección artística debería estar activo para la edición de 2027.

Tarragona se reivindica

Desde Tarragona, el alcalde Viñuales lo ha calificado de "oportunidad impresionante" que convertirá la ciudad en un "nodo estratégico" del mundo de las artes escénicas y presume de las condiciones que han propiciado la decisión de la Generalitat. El alcalde ha destacado "la capacidad de acogida y la red de espacios escénicos patrimoniales y no convencionales; el ecosistema de danza y público potencial, con un tejido amateur y unas escuelas que son más que importantes; y la experiencia municipal en programación, coproducción y gestión cultural".

Todavía sin concretar las instalaciones que albergarán la futura sede del CataLANDance, Viñuales ha puesto a disposición de Cultura espacios como el auditorio del Camp de Mart o el Teatre Tarragona. El alcalde también ha señalado que la apuesta del Govern va en sintonía con la reciente aprobación del Plan estratégico municipal de Cultura y que el principal objetivo del consistorio es "favorecer el vínculo entre compañías profesionales, programadores y público, pero también la generación de contratación a nivel internacional".