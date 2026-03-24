Activada la alerta por fuerte viento la noche del miércoles al jueves en comarcas de Tarragona y el Ebro

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activado en fase de alerta el plan Ventcat ante la previsión de fuertes rachas de viento a partir de este miércoles al mediodía en diversas comarcas del sur de Catalunya. Según las previsiones, el episodio se intensificará especialmente durante la noche y se prolongará hasta la mañana del jueves, afectando con mayor dureza en zonas como el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià.

En concreto, las rachas de viento podrían alcanzar gran intensidad ya desde el mediodía en puntos de Terres de l'Ebre, superando los 90 km/h. Sin embargo, en áreas como el Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y también en el Alt Empordà, no se descarta que las ráfagas superen incluso los 108 km/h, lo que incrementa el riesgo de incidencias. Así lo ha informado el organismo en un comunicado emitido este martes.

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Además del fuerte viento, el episodio vendrá acompañado de otras condiciones meteorológicas adversas. En cotas altas del Pirineo y en el Empordà, especialmente en la provincia de Girona, se mantendrán fenómenos destacados, mientras que a partir de la noche del miércoles y durante toda la jornada del jueves se prevé fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà, lo que podría complicar también la situación en el litoral.