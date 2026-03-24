Meteorología
Activada la alerta por fuerte viento la noche del miércoles al jueves en comarcas de Tarragona y el Ebro
El episodio se intensificará especialmente durante la noche y se prolongará hasta la mañana del jueves
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activado en fase de alerta el plan Ventcat ante la previsión de fuertes rachas de viento a partir de este miércoles al mediodía en diversas comarcas del sur de Catalunya. Según las previsiones, el episodio se intensificará especialmente durante la noche y se prolongará hasta la mañana del jueves, afectando con mayor dureza en zonas como el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià.
En concreto, las rachas de viento podrían alcanzar gran intensidad ya desde el mediodía en puntos de Terres de l'Ebre, superando los 90 km/h. Sin embargo, en áreas como el Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y también en el Alt Empordà, no se descarta que las ráfagas superen incluso los 108 km/h, lo que incrementa el riesgo de incidencias. Así lo ha informado el organismo en un comunicado emitido este martes.
Además del fuerte viento, el episodio vendrá acompañado de otras condiciones meteorológicas adversas. En cotas altas del Pirineo y en el Empordà, especialmente en la provincia de Girona, se mantendrán fenómenos destacados, mientras que a partir de la noche del miércoles y durante toda la jornada del jueves se prevé fuerte oleaje en el Alt y Baix Empordà, lo que podría complicar también la situación en el litoral.
- La falta de mano de obra causa que la construcción de casas caiga a su segunda peor cifra desde la pandemia
- La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
- Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona
- TVE emociona con su cierre del Telediario: un 'poemario' visual para celebrar el Día Mundial de la Poesía
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
- El PP propone reincorporar a militares de complemento para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas
- Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos