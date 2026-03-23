Tarragona reclama reabrir un centenar de plazas de educación infantil y el alcalde Viñuales insta a la Generalitat a "rectificar"

El Ayuntamiento de Tarragona reclama al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya la reapertura de cinco líneas de educación infantil en dos centros de la ciudad, lo que equivale a 95 plazas de I3, justo con el proceso de preinscripción para el curso 2026-2027 iniciado. Así lo reivindica una moción que ha aprobado este lunes el pleno municipal tarraconense, presentada por ERC y los Comuns y que ha recibido el apoyo del PSC: "La Generalitat debe rectificar", ha dicho Rubén Viñuales, alcalde socialista.

La situación de la educación pública infantil en Tarragona ha llegado este lunes al pleno municipal a partir de una moción que ha recibido 18 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones (PP, Junts y Vox). El texto también insta a la conselleria catalana a aplicar "criterios coherentes, transparentes y equitativos" entre los centros públicos y concertados para evitar la "discriminación" de las primeras. A finales del mes de febrero, varias familias tarraconenses se manifestaron en la ciudad en contra del cierre de estas líneas de I3 y de la reordenación de las zonas de los centros escolares.

Equiparar pública y concertada

La moción, escrita por la Plataforma per més places públiques I3 a Tarragona, critica al Departament d'Educació por el proceso de planificación del próximo curso, que empezó hace tres semanas. Este ha provocado, aseguran, el cierre de cinco líneas de I3 en dos centros escolares, la Escola El Miracle y la Escola Pràctiques, la reducción de ratios en los centros públicos sin bajar las de los concertados y la reorganización de las zonas educativas, lo que ha conllevado "la supresión de las zonas bisagra". Esta última medida afectaría de forma directa a las escuelas El Miracle y Saavedra, que han visto reducido su sector de la ciudad.

En este sentido, el texto aprobado pide a la Generalitat "rectificar de forma inmediata las ratios establecidas, recuperar las líneas educativas suprimidas y a dejar sin efecto la supresión de los centros de solapamiento que afectan las zonas educativas 3 y 4". Asimismo, la moción también pide que la Generalitat "refuerce y garantice" los espacios de diálogo con el Ayuntamiento de Tarragona y la comunidad educativa, con el objetivo de evitar situaciones como la actual.

Tras la aprobación de la moción en el pleno municipal, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha afirmado: "Hemos votado de forma muy consciente de que quién gobierna [el Departament d'Eduació] es nuestro partido; la Generalitat debe rectificar". El alcalde espera que la escucha propuesta desde el consistorio dé resultado y ha asegurado que la igualdad de ratios entre la educación concertada y la pública le parece "de lógica aplastante". "No puede ser que tengamos unas normas para unos y otras de diferentes para los otros; esto no es igualdad", ha criticado.

En el debate de la moción, En Comú Podem y ERC, que la han presentado conjuntamente, han reivindicado la recuperación de las plazas en I3 y han defendido la movilización de las familias. "No se trata de atacar a la pública o a la concertada, sino que se está vulnerando precisamente la posibilidad de las familias de escoger; la escuela debe ser un mecanismo cohesionador y un ascensor social, necesita más recursos y no que se haga con un 'excel' desde Barcelona", ha espetado Xavier Puig (ERC). Por su parte, Jordi Collado (En Comú Podem) ha criticado un sistema "filibustero" que premia a la concertada y ha asegurado que la moción de la plataforma educativa defiende "exactamente lo mismo que los informes técnicos del Ayuntamiento y el IMET", el Institut Municipal d'Educació.

La situación en Tarragona

El texto no ha recibido ningún voto en contra pero sí nueve abstenciones. PP y Junts han lamentado que ERC retirara una moción parecida del mismo pleno, a la que habrían votado a favor porque "no reclamaba el cierre de líneas en la concertada". Desde el PP, Maria Mercè Martorell ha invitado a ERC a "aprovechar la negociación" con los presupuestos catalanes; y desde Junts, Jordi Sendra ha criticado que la moción ha llegado "en pleno proceso de preinscripción" y que "ha roto la paz que había" en la ciudad. Vox y los dos concejales no adscritos exmiembros del partido de ultraderecha también se han abstenido.

A principios de este mes de marzo, cerca de un centenar de personas se manifestaron ante las instalaciones del IMET para reclamar la rectificación al Departament d'Educació i Formació Profesional, que a finales del mes de febrero anunció cambios en el proceso de preinscripción a educación infantil. Entre estos cambios destacaba la reordenación de la zonificación escolar, en la que dos centros pasaban de pertenecer en dos sectores a la vez a uno solo; así como la reducción de 5 líneas de I3, lo que equivale a 95 plazas, en dos escuelas de la ciudad.

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En ese momento, desde los servicios territoriales de Educació se pidió confianza en el proceso de planificación y tranquilidad a los centros educativos y a las familias, a los que recordó que existía la "matrícula viva", es decir, la capacidad de cambiar de centro una vez empezado el curso académico.