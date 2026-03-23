Perdonan una deuda de 268.000 euros a un hombre de Reus después de un divorcio "traumático" y años de depresión

El Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonado una deuda de 268.510,61 euros a un vecino de Reus que cayó en una situación "grave" de insolvencia después de un divorcio "extremadamente conflictivo". Según los letrados de Bergadà Abogados, la exmujer se llevó las dos hijas a su país de origen sin volver, hecho que desencadenó en una "profunda" depresión del hombre. Como consecuencia, dejó de pagar la hipoteca, la comunidad de vecinos y otros gastos vinculados a su vivienda y que estaban a nombre de los dos. Ahora, el juez lo exonera del pasivo insatisfecho gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Según los abogados, el origen de la deuda se remonta al 2016 cuando se divorciaron. "Este fue consecuencia de un contexto de violencia física, psicológica y vicaria ejercida por la madre de sus hijas. Ante la imposibilidad de continuar conviviendo bajo el mismo techo, los dos firmaron un acuerdo de divorcio", explican los letrados. En el acuerdo, la madre preguntó autorización para viajar a Argentina con las menores, que entonces tenían 16 y 11 años, alegando que sería un viaje temporal. El hombre accedió por el deseo exprés de sus hijas.

Los letrados explican que la mujer no volvió con las menores y esto sumió al hombre en un estado de depresión "severo". "Fue entonces cuando se inició toda la situación de insolvencia", añaden. "La depresión alteró por completo su capacidad de tomar decisiones. Entró en una desconexión emocional y mental que afectó gravemente la gestión de sus obligaciones", dicen. A raíz de esto, dejó de pagar la hipoteca, la comunidad de propietarios y otros gastos asociados a una vivienda del cual posee el 50% de la propiedad y que, además, había sufrido daños importantes porque su exmujer, aseguran, "destrozó buena parte del piso antes de marcharse".

El hombre intentó contactar con la entidad bancaria porque el pago de la hipoteca representaba el 75% de su salario y también tenía sus propios gastos y las obligaciones económicas con la madre de sus hijas. El banco se negó a cualquier tipo de reestructuración de la deuda. En agosto de 2018, derivado de su estado emocional perdió el trabajo y únicamente le quedó el subsidio de paro hasta mayo del 2021. Esto empeoró todavía "más la acumulación" de deudas. Además de las deudas hipotecarias y vecinales, acumuló también obligaciones con organismos públicos. Los letrados explican que entre estas hay una "supuesta" deuda fiscal vinculada a un vehículo que figura a su nombre y que el hombre asegura que no ha poseído nunca y que cree que es fruto de un trámite fraudulento hecho por su excuñado.

En abril de 2025, un conocido le habló sobre a Ley de la Segunda Oportunidad. Hace poco, el titular del Juzgado Mercantil número 1 de Tarragona perdonó la deuda de 268.510,61 euros. "Son numerosas las causas que pueden llevar una persona al sobreendeudamiento y una de ellas puede ser el hundimiento emocional", asegura la socia fundadora de Bergadà Abogados, que ha llevado el caso, Marta Bergadà. "La Ley de la Segunda Oportunidad está para proteger a los deudores de buena fe que, por circunstancias ajenas a su voluntad, se han visto en una situación que nunca se habrían podido imaginar, es fundamental continuar dando difusión a esta herramienta legal tan valiosa", concluye.