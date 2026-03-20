Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán un abono a precio especial hasta el fin de las obras en el Garraf

El Departament de Territori de la Generalitat ha anunciado la bonificación de la línea de autobús entre Reus y Barcelona durante las obras en los túneles del Garraf que afectan a la circulación de los Regionals de Tarragona. El título unipersonal de transporte incluirá 10 viajes y podrá adquirirse a partir de este sábado, 21 de marzo, por 40 euros, y directamente en el autobús.

Los usuarios de la línea de autobús interurbano Reus-Barcelona podrán comprar desde mañana este abono unipersonal de 10 viajes, denominado T-PAT, por un importe de 40 euros. El título será válido durante 120 días o hasta que concluyan los trabajos de mejora de la línea R2 Sud de Rodalies en los túneles del Garraf.

Este abono con tarifa especial estará disponible para su compra a bordo del autobús, tanto mediante tarjeta de crédito como en efectivo. En este último caso, se recomienda abonar el importe exacto o facilitar cambio al conductor siempre que sea posible.

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Las obras en los túneles del Garraf se iniciaron este lunes con el corte parcial de la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat, estaciones entre las que se ha establecido un Plan Alternativo de Transporte (PAT) por carretera. Esto afecta directamente a las líneas de Regionals de Tarragona (R13, R14, R15, R16 y R17), que finalizan su recorrido en Sant Vicenç de Calders, así como las líneas R2 Sud y R4 de Rodalies. La previsión de duración de las obras es de unos tres meses.