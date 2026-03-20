Movilidad
Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán un abono a precio especial hasta el fin de las obras en el Garraf
Tendrá un precio de 40 euros y se podrá adquirir a partir de este sábado en el mismo autobús
El Departament de Territori de la Generalitat ha anunciado la bonificación de la línea de autobús entre Reus y Barcelona durante las obras en los túneles del Garraf que afectan a la circulación de los Regionals de Tarragona. El título unipersonal de transporte incluirá 10 viajes y podrá adquirirse a partir de este sábado, 21 de marzo, por 40 euros, y directamente en el autobús.
Los usuarios de la línea de autobús interurbano Reus-Barcelona podrán comprar desde mañana este abono unipersonal de 10 viajes, denominado T-PAT, por un importe de 40 euros. El título será válido durante 120 días o hasta que concluyan los trabajos de mejora de la línea R2 Sud de Rodalies en los túneles del Garraf.
Este abono con tarifa especial estará disponible para su compra a bordo del autobús, tanto mediante tarjeta de crédito como en efectivo. En este último caso, se recomienda abonar el importe exacto o facilitar cambio al conductor siempre que sea posible.
Las obras en los túneles del Garraf se iniciaron este lunes con el corte parcial de la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat, estaciones entre las que se ha establecido un Plan Alternativo de Transporte (PAT) por carretera. Esto afecta directamente a las líneas de Regionals de Tarragona (R13, R14, R15, R16 y R17), que finalizan su recorrido en Sant Vicenç de Calders, así como las líneas R2 Sud y R4 de Rodalies. La previsión de duración de las obras es de unos tres meses.
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