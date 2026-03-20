La URV consolida su Fiesta Mayor y llena el Parc del Francolí de Tarragona con 8.000 estudiantes

Por cuarto año consecutivo, la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha organizado una Fiesta Mayor con la participación multitudinaria de su comunidad educativa. Este jueves, 19 de marzo, unas 8.000 personas, principalmente estudiantes universitarios, se encontraron en el Parc del Francolí de Tarragona para un evento con música, actividades, concursos y juegos. Desde la URV señalan que esto marca un nuevo récord de participación y que su particular fiesta ya se ha "consolidado como un gran espacio de encuentro".

Los miles de participantes habían agotado con mucha antelación todas las entradas disponibles para la fiesta, que se celebró desde las 12:00 horas del mediodía y hasta las 23:00 horas con propuestas diferentes para los participantes. Para garantizar la asistencia de todos los estudiantes, la URV había organizado autobuses desde el Campus Terres de l'Ebre en Tortosa y las sedes del Penedès, en El Vendrell y Vilafranca.

Una edición récord

Tanto el rector de la URV, Josep Pallarès, como la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, participaron en el evento con parlamentos al inicio de la fiesta. Los Pataquers de la URV, la 'colla castellera' de la universidad tarraconense, alzaron algunos 'castells', y también participaron una charanga y algunos DJs.

Después de la comida popular, por la tarde hubo bingo musical, karaoke, un torneo de básquet, master class de remo y spinning y juegos de mesa, así como un espacio para las entidades y asociaciones de la URV. La Festa Major de la universidad terminó con los concursos de DJs y un concierto con las Femme Versions y la sesión de DJ Ceba.

Desde la URV recuerdan que la organización del evento fue a cargo de la Comissió de la Festa Major URV, integrada por PDI, PTGAS y estudiantes, y el Ayuntamiento de Tarragona, que habían trabajado desde el inicio del curso para preparar la programación y la logística de la fiesta. En esta edición también se contó con el apoyo de Anima’t Asociación Cultural; el patrocinio de PortAventura World, Yamaha Music School, Reza (Residencia Universitaria), Royal Tarraco y Remo Cambrils, y la colaboración de Plana.