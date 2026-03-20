Tortosa aprobará un presupuesto 2026 "expansivo, ambicioso e histórico" de 52,3 millones

El Ayuntamiento de Tortosa ha presentado el presupuesto de 2026, que asciende a 52,3 millones de euros, un 8,85% superior al del año pasado. La alcaldesa Mar Lleixà (ERC) ha destacado que se trata de unas cuentas "expansivas y ambiciosos", gracias a la capacidad negociadora del gobierno municipal. Lleixà ha remarcado que, por primera vez, el presupuesto general consolidado, que incluye los organismos autónomos y sociedades municipales, superará los 100 millones de euros, y también que la inversión prevista y asegurada, de 7,98 millones, crece un 72,44%.

La alcaldesa ha señalado que las cuentas crecen gracias a las aportaciones conseguidas de otras administraciones, sin incrementar la presión fiscal a la ciudadanía y reduciendo el endeudamiento. Las cuentas se votarán el 31 de marzo en el pleno municipal, y serán las primeras de la alcaldesa republicana.

Mar Lleixà ha defendido que son unas cuentas que crecen por "la capacidad negociadora" del gobierno municipal y por las transferencias y aportaciones conseguidas de otras administraciones, y todo sin incrementar la presión fiscal a la ciudadanía. "Es un presupuesto que como ciudad necesitábamos, que tiene que ser el motor de transformación de Tortosa, y que son las cuentas que los barrios de Tortosa y los cinco pueblos del municipio necesitan para continuar avanzando", ha dicho la alcaldesa en la presentación del plan económico de este año, acompañada por los tenientes de alcaldesa Jordi Jordan, Víctor Grau i Maria Jesús Viña.

Uno de los principales proyectos es la puesta en marcha del Pla de Barris, que supondrá una histórica inversión de 25 millones de euros en cinco años, y que Lleixà ha defendido que tiene que hacer "volver a latir con fuerza el núcleo histórico de la ciudad".

Más inversión

La inversión prevista en las cuentas de este año asciende a 7.983.000 euros, un incremento del 72,44%. Se prevén proyectos como la pista de atletismo de Jesús (1,7 millones de euros), la rehabilitación de la nave del antiguo colegio de los Josepets, que será un centro artístico (1,05 millones de euros), la excavación arqueológica al balneario del Porcar (344.000 euros), la mejora de la fachada del Mercat Municipal (281.000 euros), así como 1 millón de euros para políticas de vivienda.

En este capítulo se prevén 330.000 euros a una prueba piloto de nuevos modelos de acceso a la vivienda, 200.000 euros para la rehabilitación de vivienda, a través del Pla de Barris, 260.000 euros de ayudas para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler, una propuesta que se ha incorporado fruto de la negociación con la CUP, y 210.000 euros a reformar viviendas para personas en situación de vulnerabilidad.

Lleixà también ha apuntado que el presupuesto de 2026 es "responsable y riguroso", porque "continúa reduciendo el endeudamiento y pone el bienestar de la ciudadanía por delante de todo" y cumple "con todos los objetivos de estabilidad". En este sentido, la teniente de alcaldesa y concejal de Hacienda, Maria Jesús Viña, ha señalado que se han elaborado con "los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se establecen para las administraciones públicas".

Propuestas de la CUP, pero no de Junts

Las cuentas se han negociado con el grupo municipal de la CUP, con quien el equipo de gobierno de Movem-PSC y ERC tiene un pacto de estabilidad política. La alcaldesa de Tortosa y la concejal de Hacienda han agradecido la predisposición del partido anticapitalista para consensuar y acordar unas cuentas que incluyen aportaciones del grupo municipal, "para hacer todavía mejores" los presupuestos. En cambio, no se ha logrado ningún acuerdo con Junts por Tortosa que, según Lleixà, presentaron unas aportaciones que eran "un presupuesto totalmente diferente con otras prioridades" que no eran las del equipo de gobierno, casi una enmienda a la totalidad.