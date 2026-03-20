Reus construirá 190 pisos de protección oficial en el centro tras una modificación urbanística

El Ayuntamiento de Reus modificará el planeamiento urbanístico para permitir la construcción de 190 viviendas de protección oficial (VPO) en el entorno de la antigua fábrica de Pich Aguilera, en el centro de la ciudad. Así lo ha aprobado el pleno municipal este viernes, con la modificación inicial del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), lo que conllevará la transformación de la totalidad del techo residencial de la zona, que pasará de libre a asequible. Desde el consistorio hablan de "un nuevo impulso" a la vivienda asequible y de "avanzar en la regeneración urbana" de este sector de la ciudad.

El pleno municipal ha dado luz verde a la modificación de forma inicial del planeamiento urbanístico correspondiente al área 4.85 Pich Aguilera y su entorno, en el espacio que antiguamente había ocupado la fábrica y que actualmente está en el centro de la ciudad, entre la facultad de Medicina de la URV y el Institut Baix Camp. El Ayuntamiento remarca que el objetivo es "impulsar la promoción de VPO y avanzar en la regeneración urbana de este sector", y que la actuación se enmarca en la estrategia municipal para ampliar el parque de vivienda asequible.

En este sentido, la modificación deberá permitir la futura construcción de 190 viviendas de protección oficial en esta zona, y se apostará por preservar parte de la estructura de la antigua sedera y el edificio actualmente en uso del instituto, con fachada en la calle Jacint Barrau. De esta forma se busca "minimizar los escombros y conservar elementos con valor histórico y simbólico para la ciudad".

Al mismo tiempo, se mantendrá el paso previsto dentro de la manzana que queda delimitada por las calles de Jacint Barrau, del Vapor Nou, el camino de Riudoms y la avenida del President Companys, garantizando la conectividad urbana del entorno. Con esta actuación, desde el Ayuntamiento de Reus reivindican "un paso más en la política de vivienda para incrementar el parque de vivienda protegida e impulsar la regeneración de áreas urbanas de la ciudad".