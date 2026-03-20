Golpe a la prostitución en El Vendrell: multas de hasta 3.000 euros a quien ofrezca o pague servicios en la calle

El Vendrell ha actualizado su ordenanza municipal de convivencia y civismo con el objetivo de ejercer "más presión" sobre aquellas conductas incívicas. Entre las novedades que se han dado a conocer este viernes por parte del gobierno local, destacan las sanciones de hasta 3.000 euros a aquellas personas que soliciten u ofrezcan servicios sexuales en la vía pública. El concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano (PSC), ha dicho que la norma tiene "vocación de permanencia" y que por eso se ha buscado el consenso político municipal a partir del trabajo conjunto con los grupos Som Poble-ERC y Fem Vendrell.

Otras de las novedades son las sanciones a los vecinos que depositen fuera de contenedores materiales o desechos, que no rocíen agua a los orines de los animales (100 euros) y la rebaja a las 22:00 horas de la noche como la hora límite para vender alcohol en establecimientos comerciales, con pagos de 750 euros en caso de incumplimiento. La norma prevé nuevos supuestos que anteriormente no estaban regulados y un aumento de las sanciones.

El gobierno del Vendrell prevé aprobar la nueva ordenanza de convivencia y civismo en el pleno ordinario del 30 de marzo. Soriano ha comentado que han querido incluir "nuevas tipologías en materia de incivismo" en el nuevo texto, como estas sanciones a la prostitución y a los que no tiren la basura en los contenedores. Se multará con hasta 3.000 euros aquellos que soliciten u ofrezcan servicios sexuales a la vía pública. Soriano ha señalado que, además del agravio a las mujeres, también puede "generar cuestiones de seguridad a su alrededor".

Cerco al incivismo con la basura

Así mismo, se sancionará a las personas que dejen materiales o basura fuera de los contenedores con 3.000 euros. "Estamos implementando el puerta a puerta y es una situación que nos preocupa muchísimo, sobre todo por la gente que lo hace bien", ha apuntado el concejal.

Otras cuestiones que se sancionarán con 1.500 euros son las peleas y agresiones en la vía pública o tirar piedras a personas o animales. También se impondrá una multa de 750 euros por vender alcohol en establecimientos comerciales a partir de las 22:00 horas o dejar animales en el interior de vehículos. Finalmente, por no rociar con agua los orines de los animales se tendrán que abonar 100 euros.

Soriano ha explicado que hasta ahora el proceso era "lento" porque las penas se dividían entre leves, graves y muy graves. Cada vez que se interponía una sanción había que abrir un expediente y los servicios jurídicos del ayuntamiento categorizaban cada hecho. Por eso, ahora se ha hecho un cuadro de sanciones, ha indicado el concejal, con la voluntad de agilizar los trámites.

El regidor de Seguridad Ciudadana ha insistido que el primer objetivo de la ordenanza es "aumentar la presión contra el incivismo", el segundo "incrementar el importe de las sanciones por las conductas que puedan atentar contra la convivencia y la tranquilidad de todos los vecinos y las vecinas" y, finalmente, "regular supuestos que anteriormente no lo estaban". Además, ha comentado que se "reforzará" la mediación y la prevención y se hará una campaña de comunicación específica para dar a conocer la ordenanza.