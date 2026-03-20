Distintos perfiles
El Port de Tarragona busca profesionales para cubrir 10 puestos de trabajo
Los procesos selectivos tienen un formato de concurso-oposición que se desarrollarán entre abril y junio
El Port de Tarragona refuerza sus alianzas con las Terres de l'Ebre para impulsar el liderazgo logístico catalán
La Autoritat Portuària de Tarragona (APT) tiene abiertas tres convocatorias para cubrir un total de 10 puestos de trabajo, con perfiles profesionales distintos.
Se busca una persona responsable de Infraestructuras, vinculada al ámbito del mantenimiento; dos personas responsables de Operaciones Portuarias, y siete personas técnicas de gestión documental que estarán adscritas a distintos departamentos de la organización; las personas interesadas pueden presentar su candidatura en la web corporativa.
Con la creación de estos nuevos puestos de trabajo, la APT "refuerza su plantilla para dar respuesta a las necesidades de presente y futuro" derivadas de la transformación de su modelo logístico.
Todas las convocatorias ofrecen un puesto de trabajo en el Port de Tarragona como personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. Los procesos selectivos tienen un formato de concurso-oposición que se desarrollarán entre abril y junio.
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