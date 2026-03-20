Sucesos
Detenido un hombre en Tarragona por cometer 5 estafas bancarias con una tarjeta robada
Ha sido decisiva la colaboración de un agente de la Guàrdia Urbana fuera de servicio
Tarragona deja de participar en el estudio que la situaba como la segunda ciudad de Europa con más cocaína en las aguas residuales
La Guàrdia Urbana de Tarragona detuvo el pasado miércoles a un hombre de 32 años que se encontraba investigado por cometer cinco delitos de estafa bancaria con tarjeta. La detención fue posible gracias a la intervención de un agente de la Unidad de Investigación Básica (UIB) fuera de servicio, puesto que reconoció al sospechoso en la calle y alertó inmediatamente a una patrulla para que lo pudiera identificar y, posteriormente, detener.
Los hechos se remontan al 15 de enero de 2026, cuando una mujer denunció a la comisaría de la Guàrdia Urbana el hurto de su cartera en un autobús de la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT), que contenía documentación personal y una tarjeta bancaria. La misma afectada avisó que había recibido notificaciones de uso fraudulento de la tarjeta en cinco establecimientos de la ciudad.
La UIB inició una investigación y, después de revisar las imágenes de seguridad de algunos de los comercios, pudo detectar al hombre que presuntamente había utilizado la tarjeta sustraída. Con esta información, se emitió un comunicado interno de difusión para alertar a los cuerpos policiales para localizarlo.
La colaboración decisiva del agente fuera de servicio permitió finalmente su detención y la puesta a disposición judicial.
- Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
- Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
- La Fiscalía pide 173 años de prisión para el expresidente de BBVA Francisco González por contratar a Villarejo
- Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
- CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes
- Más de 300 escuelas podrían dejar de hacer colonias como medida de presión de la protesta docente
- TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día