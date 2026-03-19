Tensión en Tarragona por una manifestación de Vox en contra de la inmigración y la respuesta de unos 300 antifascistas

El barrio de Bonavista de Tarragona fue este miércoles por la tarde el escenario de dos manifestaciones contrarias: una convocada por Vox en contra de la inmigración y otra con presencia de antifascistas y vecinos del barrio. La intención de la ultraderecha era llegar a la nueva mezquita de Bonavista, coincidiendo con la celebración del Ramadán. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, criticó la organización de una manifestación "que no responde a una preocupación real".

La concentración de la ultraderecha en la que hubo proclamas racistas consiguió una asistencia de cerca de un centenar de personas, mientras que la contramanifestación de colectivos antirracistas congregó unas 300 personas. Los Mossos d'Esquadra impidieron el desarrollo de la manifestación convocada por Vox, y durante el trazado se vivieron momentos de tensión con algunos vecinos, que recriminaron la presencia de la formación de la extrema derecha.

El partido de extrema derecha Vox había anunciado "un calendario de manifestaciones" en Catalunya en contra de lo que consideran "la islamización y la inmigración masiva". La primera de estas manifestaciones se había convocado en el barrio de Bonavista de Tarragona, que tiene una presencia alta de personas procedentes de otros países. Este miércoles por la tarde, un centenar de manifestantes empezó a recorrer las calles del barrio con gritos racistas como "España es una y sin la media luna". La policía catalana blindó la zona de la nueva mezquita con un fuerte dispositivo en las calles y con controles en los accesos del barrio.

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Sergio Macián, presente en la manifestación, lamentó la presencia policial y acusándoles de "cerrar" Bonavista. Aseguró que la manifestación iba "en contra de las políticas migratorias" que "borran la identidad española" y acusó a PP, PSOE, Esquerra Republicana y Junts de "imponer el multiculturalismo". En las últimas elecciones al Parlament de Catalunya, celebradas en 2024, en Bonavista el porcentaje de votos a Vox creció hasta superar el 25%, quedando en segundo lugar en el barrio, por detrás del PSC.

Una contramanifestación mayor

A modo de contramanifestación, colectivos antifascistas de Tarragona se congregaron en el barrio para dar respuesta a la convocatoria del partido de ultraderecha. Finalmente, fueron unas 300 personas, entre muchos vecinos de los barrios de Ponent, para mostrar el rechazo de las proclamas antiinmigración. Desde las organizaciones se celebró haber "impedido" la manifestación de Vox, asegurando que "hace falta plantar cara al fascismo".

En un testigo recogido por la ACN, Mohamed Metalsi, vecino de Bonavista, aseguró que Vox había hecho una "tontería". "Que entren en cualquier mezquita y si encuentran una persona con un antecedente penal, soy el primero que pedirá que vuelva a su país". "Somos personas humildes, trabajadoras, jubilados, padres, abuelos. Seguro que hay algún marroquí delincuente, pero como en todos sitios", ha exclamado. "Que no nos pongan a todos en el mismo saco", insistió, mostrándose "satisfecho" por el éxito de la contramanifestación.

La contramanifestación en Tarragona congregó a más gente, entre los cuales, vecinos de Bonavista procedentes de Marruecos y Palestina. / ACN

Viñuales: "Vox ha hecho el ridículo"

En un comunicado a última hora de la tarde, el alcalde socialista de Tarragona, Rubén Viñuales, aseguró que la convocatoria de la manifestación racista había tenido "una participación muy baja, con una ausencia prácticamente total de vecinos de Bonavista", lo que dejaba a Vox "en ridículo" con una iniciativa que "no responde a una preocupación real del barrio".

Viñuales defendió que Bonavista es "un barrio vivo, diverso, con una convivencia que funciona" y avisó que continuarían trabajando por el respeto en las calles. "No tenemos un problema de convivencia. Lo que sí que es preocupante es el intento de algunos de generar división y alarma allí dónde no los hay. No permitiremos los discursos que busquen romper la realidad" de una Tarragona abierta y cohesionada", dijo el alcalde.