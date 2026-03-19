Sucesos
Muere un motorista de 35 años en un accidente entre Cambrils y Salou
El joven perdió el control del vehículo y chocó con una farola. No hubo más vehículos implicados en el suceso
Un motorista de 35 años, vecino de Salou (Tarragonès), falleció este pasado miércoles por la noche al sufrir un accidente de tráfico en el municipio de Cambrils (Baix Camp). El siniestro tuvo lugar en el Vial de Cavet, una carretera que une ambas poblaciones de la Costa Daurada, concretamente a la altura de la calle Francesc Català i Roca, en sentido de entrada a la localidad.
Según ha avanzado este jueves el Diari Més, en el accidente el conductor perdió el control de la motocicleta por causas que todavía se desconocen y terminó saliéndose de la vía y colisionando contra una farola. No habría otros vehículos implicados en el suceso.
El servicio de emergencias recibió el aviso a las 22:49 horas y al lugar del accidente se desplazaron dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Policía Local de Cambrils está investigando las causas del accidente.
El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia del impacto y de las heridas de extrema gravedad, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.
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