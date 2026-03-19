Una avería en Sant Vicenç de Calders provoca la interrupción de la circulación de Rodalies y Regionals de Tarragona

Nuevo día de caos en la infraestructura de Rodalies, y ya van tres esta semana. Tan solo cuatro días después del inicio del corte por las obras en los túneles del Garraf y del Plan Alternativo de Transporte (PAT), este jueves al mediodía ha caído el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de la estación de Sant Vicenç de Calders, lo que ha provocado la activación de la prealerta del plan Ferrocat de Protecció Civil y ha impedido la llegada y la salida de convoyes desde la estación. Tras cuatro horas de interrupción, la incidencia ha podido ser restablecida, y la circulación ha recuperado la normalidad gradualmente.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de Adif, la incidencia en el CTC ha afectado el funcionamiento de los sistemas de gestión del tráfico, los cambios de agujas ferroviarias y la señalización de la estación del Baix Penedès, lo que ha obligado a cortar toda circulación por seguridad. Así, se han visto afectados los trenes de las líneas comerciales de Regionals de Tarragona y la R2 Sud y la R4 de Rodalies. Renfe ha activado, de forma paralela, un plan alternativo de transporte por carretera.

Con la imposibilidad de efectuar entradas ni salidas en Sant Vicenç de Calders, Renfe se ha visto obligado a reprogramar todas las líneas que pasan por esa estación, que es un nodo importante en la red ferroviaria catalana. Así, las líneas R14, R15, R16 y R17, procedentes de Tarragona, finalizaban su recorrido en Torredembarra, y los de la R13, en Roda de Berà. Los autobuses han cubrido el trayecto entre estas estaciones y Sant Vicenç por carretera.

Desde el norte, la afectación ha comportado que la R4 terminara su recorrido desde Sant Sadurní hasta El Vendrell. Renfe ha asegurado que ha asegurado que se ha garantizado el desplazamiento de todos los viajeros con origen o destinación Sant Vicenç de Calders; sin embargo, algunos usuarios se han quejado a través de las redes sociales por la poca información que recibían del corte.

Protecció Civil ha activado la fase de prealerta del plan Ferrocat debido a la interrupción de la circulación, que ha sido desactivada al cabo de unos 30 minutos.

Afectación con el PAT del Garraf

La incidencia de este jueves al mediodía ha tenido lugar tan solo cuatro días después del inicio del Plan Alternativo de Transporte (PAT) por las obras en los túneles del Garraf, que tiene precisamente en Sant Vicenç de Calders uno de los extremos del tramo afectado. La estación del término municipal del Vendrell recibe a los usuarios procedentes de los Regionals de Tarragona y, a partir de allí hasta El Prat de Llobregat, se ha habilitado un servicio por carretera.

La única línea que mantiene la circulación a pesar del PAT es la R2 Sud, que circula en vía única por el tramo de las obras para dar servicio a las poblaciones del Garraf y el Baix Llobregat. Todas estas líneas se han visto afectadas por la caída del CTC en Sant Vicenç de Calders.

La de este jueves es la tercera gran incidencia en tres días en la infraestructura de Rodalies, tras un incendio en Barcelona que obligó a cortar la R1 y la R4, el martes; y una serie de robos de cable que provocó retrasos en la R1, la R2, la R2 Nord y la R11, este pasado miércoles.