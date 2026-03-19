Interrumpida la circulación de varias líneas de Rodalies y Regionals por una avería en Sant Vicenç de Calders

La circulación de varias líneas de Rodalies y Regionals de Catalunya sufre incidencias este jueves debido a una avería en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) situado en la estación de Sant Vicenç de Calders. El fallo técnico en la señalización ha dejado sin servicio esta infraestructura clave del Baix Penedès. Como consecuencia, Protecció Civil ha tenido activada, durante media hora, la prealerta del plan Ferrocat por la interrupción ferroviaria, que ya ha sido desactivada.

Según informa Adif, se están viendo afectadas las líneas R2 Sud y la R4 de Rodalies, así como los Regionals que conectan con Tarragona: R13, R14, R15, R16 y R17. El fallo ha provocado la modificación parcial del tráfico de trenes de estas líneas, concretamente no se realizan entradas ni salidas en la estación de Sant Vicenç de Calders.

Fuentes de Adif confirman a EL PERIÓDICO que la caída del CTC afecta los sistemas de gestión del tráfico, los cambios de agujas ferroviarias y la señalización. La operadora está trabajando para solucionar la incidencia "en la mayor brevedad posible".

Reprogramación de líneas

Para garantizar la movilidad de las personas afectadas se ha reprogramado el servicio de las líneas afectadas. La R2 Sud termina la circulación en Cunit, y el tramo hasta Sant Vicenç de Calders se realiza por carretera. Los Regionals R14, R15, R16, R17 finalizan el recorrido en Torredembarra, y los de la R13 en Roda de Berà, por lo que se ha establecido un servicio por carretera entre estas estaciones y El Prat de Llobregat.

En la R4 Sud hay servicio de tren desde Sant Sadurní hasta El Vendrell, y servicio por carretera hasta Sant Vicenç. Para aquellos viajeros con origen o destinación Sant Vicenç, se asegura su desplazamiento con servicios alternativos con autobús.

Afectación con el PAT del Garraf

La incidencia de este jueves al mediodía llega tan solo cuatro días después del inicio del Plan Alternativo de Transporte (PAT) por las obras en los túneles del Garraf, que tiene precisamente en Sant Vicenç de Calders uno de los extremos del tramo afectado. La estación del término municipal del Vendrell recibe a los usuarios procedentes de los Regionals de Tarragona y, a partir de allí hasta El Prat de Llobregat, se ha habilitado un servicio por carretera.

La única línea que mantiene la circulación a pesar del PAT es la R2 Sud, que circula en vía única por el tramo de las obras para dar servicio a las poblaciones del Garraf y el Baix Llobregat. Todas estas líneas se han visto afectadas por la caída del CTC en Sant Vicenç de Calders.

Es la tercera gran incidencia en tres días en la infraestructura de Rodalies, tras un incendio en Barcelona que obligó a cortar la R1 y la R4, el martes; y una serie de robos de cable que provocó retrasos la R1, la R2, la R2 Nord y la R11, este pasado miércoles.